МИНСК, 16 авг – Sputnik. Создатель и ведущий программы "Пока все дома" Тимур Кизяков подтвердил Русской службе ВВС , что она не будет выходить на "Первом канале".



© Sputnik Наталья Селиверстова Потери "Первого канала": от Малахова до Кизякова

Первый канал принял решение не закупать в новом сезоне программу "Пока всего дома", которая выходила на нем с 1992 года. По одной из версий, это произошло после проверки, во время которой выяснилось, как финансировалась программа. По сообщениям некоторых СМИ, на производство видеопаспортов детей-сирот для рубрики "У вас будет ребенок" деньги якобы брались из нескольких источников – из госбюджета, от телеканала и спонсоров.

Русская служба ВВС обратила внимание, что производителем передачи была компания "Дом", которая на 49% принадлежит Кизякову.

В интервью изданию автор передачи сообщил, что все претензии считает необоснованными. Программа "Пока все дома", по его мнению, составляет конкуренцию другим проектам, которые также снимают видеоролики о детях-сиротах. Он также не уточнил, о каких именно передачах идет речь.

"Мне интересно, как канал будет комментировать, что ведущие один за другим уходят. Мы не будет оправдываться, а продолжим заниматься тем, чем занимались. Программа может погибнуть, но умереть – не может", – заявил Кизяков.

Ведущий добавил, что рассматривает возможность заключения контракта с другим телеканалом – возможно, программа "Пока все дома" продолжит существовать на другой "кнопке".