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Население будет полностью оплачивать основные ЖКУ кроме теплоснабжения в I полугодии 2018 года - Калинин

15.09.2017 22:21 — Новости Общества | БелТА  
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15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Население будет полностью оплачивать основные ЖКУ кроме теплоснабжения в I полугодии 2018 года. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин на тематической секции, которая прошла в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Портал коммунальной грамотности населения.

"В первой половине следующего года население будет вносить стопроцентную оплату по основным жилищно-коммунальным услугам, за исключением теплоснабжения. С повышением оплаты должно повыситься и качество услуг, и для этого нам нужно усовершенствовать работу по многим направлениям", - отметил Анатолий Калинин.

Вице-премьер также констатировал, что тарифы на теплоснабжение в силу того, что это достаточно затратная подотрасль, будут повышаться постепенно в зависимости от доходов населения.

Кроме формирования тарифов на коммунальные услуги, на секции обсудили вопросы водоснабжениия и водоотведения; специалисты предложили свои варианты совершенствования данной сферы и повышения качества питьевой воды. Помимо этого, были рассмотрены возможные пути снижения затрат и повышения качества услуг за счет автоматизации технологических процессов.

Еще одна секция была посвящена вопросам повышения эффективности работы котельного хозяйства. В частности, были рассмотрены предложения по увеличению использования местных видов топлива, децентрализации схем теплоснабжения населенных пунктов, а также осуществлению расчетов за древесное топливо и регулированию цен на него.

Также в министерстве обсудили вопросы, касающиеся сферы лифтового хозяйства, тепловой реабилитации многоквартирных жилых домов и благоустройства дворовых территорий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Население будет полностью оплачивать основные ЖКУ кроме теплоснабжения в I полугодии 2018 года. Об этом заявил заместитель...

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