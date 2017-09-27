В МЧС рассказали, сколько заблудившихся детей нашли в этом году

Официальный представитель МЧС Виталий Новицкий ответил на несколько вопросов о поисках потерявшегося 16 сентября в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка, которого уже много дней ищут сотни людей.

Виталий Новицкий рассказал, что в 2017 году МЧС участвовало в поисках 26 заблудившихся детей, 25 из которых нашли. Также с начала года спасатели искали 302 заблудившихся взрослых, 288 из них найдены, 14 — нет.

Представитель МЧС отметил, что большинство детей и взрослых находятся в первые сутки. Но так случается не всегда. Новицкий привел в пример недавний случай , когда женщина в Городокском районе провела трое суток в лесу. Ее спасатели заметили с вертолета МЧС.

Что касается Максима Мархалюка, то спасатели приступили к поискам ребенка в ту же ночь, когда поступило сообщение о его исчезновении. Новицкий также пояснил, как проходят поиски.

«Алгоритм любых поисков — наращивание сил и средств при отсутствии результата. Ни в одной стране мира я не встречал ситуаций, когда через 12 часов после пропажи ребенка в лесу местность прочесывают тысячи человек, а небо забито беспилотниками и вертолетами. Наш первый борт начал работу, невзирая на опасные погодные условия, когда стало понятно, что поиски специалистов на земле в ближнем радиусе плюс опросы родных и жителей деревни не принесли результата», — написал представитель ведомства.

Новицкий отмечает, что все ключевые места отработаны дважды: милицией или МЧС вместе с добровольцами.

«Я не могу представить, что еще должны сделать спасатели и волонтеры в контексте лесных поисков», — резюмировал он.

25 сентября официальный представитель МВД Георгий Евчар заявил, что сейчас в Беларуси ищут 17 человек , заблудившихся в лесу, половину из них — более 10 суток.

Напомним, мальчик пропал в Беловежской пуще вечером 16 сентября. Около 20.00 мальчик уехал на велосипеде в сторону леса возле деревни Новый Двор и пропал. Милиционеры обнаружили в лесу велосипед ребенка. Была развернута самая масштабная поисковая операция в стране, в выходные ребенка искали около 2 тысяч человек . Мальчик до сих пор не найден. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи мальчика. Криминальная версия исчезновения мальчика пока не рассматривается .