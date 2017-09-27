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В МЧС рассказали, сколько заблудившихся детей нашли в этом году
27.09.2017 23:41 — Новости Общества | Tut.by
Официальный представитель МЧС Виталий Новицкий
Виталий Новицкий рассказал, что в 2017 году МЧС участвовало в поисках 26 заблудившихся детей, 25 из которых нашли. Также с начала года спасатели искали 302 заблудившихся взрослых, 288 из них найдены, 14 — нет.
Представитель МЧС отметил, что большинство детей и взрослых находятся в первые сутки. Но так случается не всегда. Новицкий привел в пример недавний
Что касается Максима Мархалюка, то спасатели приступили к поискам ребенка в ту же ночь, когда поступило сообщение о его исчезновении. Новицкий также пояснил, как проходят поиски.
«Алгоритм любых поисков — наращивание сил и средств при отсутствии результата. Ни в одной стране мира я не встречал ситуаций, когда через 12 часов после пропажи ребенка в лесу местность прочесывают тысячи человек, а небо забито беспилотниками и вертолетами. Наш первый борт начал работу, невзирая на опасные погодные условия, когда стало понятно, что поиски специалистов на земле в ближнем радиусе плюс опросы родных и жителей деревни не принесли результата», — написал представитель ведомства.
Новицкий отмечает, что все ключевые места отработаны дважды: милицией или МЧС вместе с добровольцами.
«Я не могу представить, что еще должны сделать спасатели и волонтеры в контексте лесных поисков», — резюмировал он.
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Напомним, мальчик
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В 2017 году МЧС участвовало в поисках 26 заблудившихся детей, 25 из которых нашли. Также с начала года спасатели искали 302 заблудившихся взрослых, 288 из них найдены, 14 -...
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