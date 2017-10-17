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Трудовые пенсии повышаются в Беларуси с 1 ноября

17.10.2017 17:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 окт — Sputnik. В Беларуси с 1 ноября 2017 года трудовые пенсии будут повышены в среднем на 5%, сообщили Sputnik в пресс-службе президента страны.

Там пояснили, что во вторник глава государства подписал указ № 377 "О повышении пенсий".

Трудовые пенсии повышаются в Беларуси с 1 ноября
© Sputnik / Виктор Толочко
Кобяков пообещал повысить зарплату некоторым категориям бюджетников

Документом предусматривается проведение с 1 ноября 2017 года перерасчета трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы в республике.

"Фактический заработок пенсионеров будет скорректирован исходя из средней заработной платы работников, примененной при предыдущем перерасчете пенсий. В результате с 1 ноября 2017 года пенсии увеличатся в среднем на 5%", — проинформировали в пресс-службе президента.

Между тем, во вторник премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании президиума Совмина также пообещал увеличение пенсий в самом скором времени.

"Главе государства внесено предложение о повышении пенсий по возрасту", — сообщил Кобяков, слова которого привели в пресс-службе белорусского правительства.

Ранее в Минтруда обещали, что перерасчет трудовых пенсий в Беларуси будет произведен до конца текущего года.

Минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки, повышения и доплаты к пенсиям повышались в этом году трижды: в феврале, мае и августе. Повышение производилось в связи с изменением бюджета прожиточного минимума. Перерасчет трудовых пенсий осуществляется на основании указа президента.

По данным Минтруда, в сентябре средний размер пенсии по возрасту составил немногим более 308 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Перерасчет пенсий произведен на основании указа президента в связи с ростом средней зарплаты в стране. В среднем с ноября пенсии вырастут на 5%.

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