Трудовые пенсии повышаются в Беларуси с 1 ноября

МИНСК, 17 окт — Sputnik. В Беларуси с 1 ноября 2017 года трудовые пенсии будут повышены в среднем на 5%, сообщили Sputnik в пресс-службе президента страны.

Там пояснили, что во вторник глава государства подписал указ № 377 "О повышении пенсий".



© Sputnik / Виктор Толочко Кобяков пообещал повысить зарплату некоторым категориям бюджетников

Документом предусматривается проведение с 1 ноября 2017 года перерасчета трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы в республике.

"Фактический заработок пенсионеров будет скорректирован исходя из средней заработной платы работников, примененной при предыдущем перерасчете пенсий. В результате с 1 ноября 2017 года пенсии увеличатся в среднем на 5%", — проинформировали в пресс-службе президента.

Между тем, во вторник премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании президиума Совмина также пообещал увеличение пенсий в самом скором времени.

"Главе государства внесено предложение о повышении пенсий по возрасту", — сообщил Кобяков, слова которого привели в пресс-службе белорусского правительства.

Ранее в Минтруда обещали, что перерасчет трудовых пенсий в Беларуси будет произведен до конца текущего года.

Минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки, повышения и доплаты к пенсиям повышались в этом году трижды: в феврале, мае и августе. Повышение производилось в связи с изменением бюджета прожиточного минимума. Перерасчет трудовых пенсий осуществляется на основании указа президента.

По данным Минтруда, в сентябре средний размер пенсии по возрасту составил немногим более 308 рублей.