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Ганцевичский лесхоз закупил в Литве благородных оленей

28.12.2017 10:15 — Новости Общества | Tut.by  
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В рамках государственной программы «Белорусский лес» на 2016 — 2020 годы ГЛХУ «Ганцевичский лесхоз» приобрел первую партию благородных оленей для дальнейшего разведения в своих угодьях.


По словам инженера по охотничьему хозяйству лесхоза Вадима Сойко, партия оленей из 19 особей была приобретена в Литве, на это было потрачено почти 27 тысяч рублей, которые лесхоз получил по итогам выигранного конкурса на разведение копытных животных.

23 декабря оленей выпустили в вольеры для передержки возле деревни Новые Огаревичи, которые специально ранее реконструировали, оборудовали кормушками и местами для водопоя. В этих вольерах олени пробудут до следующей зимы, после чего их выпустят в дикую природу для дальнейшего расселения — и лет через 5 на них будет разрешена охота.

В следующем году Ганцевичский лесхоз планирует закупить еще столько же оленей и, если получится, — еще несколько партий до 2020 года.

 
 
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На это потратили почти 27 тысяч рублей.

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