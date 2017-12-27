Ганцевичский лесхоз закупил в Литве благородных оленей

В рамках государственной программы «Белорусский лес» на 2016 — 2020 годы ГЛХУ «Ганцевичский лесхоз» приобрел первую партию благородных оленей для дальнейшего разведения в своих угодьях.





По словам инженера по охотничьему хозяйству лесхоза Вадима Сойко, партия оленей из 19 особей была приобретена в Литве, на это было потрачено почти 27 тысяч рублей, которые лесхоз получил по итогам выигранного конкурса на разведение копытных животных.

23 декабря оленей выпустили в вольеры для передержки возле деревни Новые Огаревичи, которые специально ранее реконструировали, оборудовали кормушками и местами для водопоя. В этих вольерах олени пробудут до следующей зимы, после чего их выпустят в дикую природу для дальнейшего расселения — и лет через 5 на них будет разрешена охота.

В следующем году Ганцевичский лесхоз планирует закупить еще столько же оленей и, если получится, — еще несколько партий до 2020 года.