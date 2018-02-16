Работают результативно

В здании ОАО «Аргон» автор этих строк не был несколько лет. И когда приехал днями сюда на встречу с руководителем этого предприятия Владимиром Маевским, то был приятно удивлен теми положительными переменами, которые произошли в здании, где ранее много лет размещалась типография Круглянской районной газеты. Старые окна заменены стеклопакетами, современные металлические двери на входах, линолеум на полах, в кабинетах и производственных помещениях – тепло и уют.

О том, как все это создавалось, о трудовых делах корреспонденту «СЖ» рассказал директор «Аргона».

-- Владимир Лаврентьевич, по количественному составу работников коллектив вашего акционерного общества небольшой. Но вот уже около двух десятилетий его во многом, конечно же, благодаря вашему умелому руководству, отличает завидная стабильность в работе.

-- Так ведь мы из тех, про которых говорят: мал золотник да дорог. Много лет назад, когда только начинался наш путь, в качестве основных направлений деятельности определили обеспечение предприятий и организаций сжатым кислородом в баллонах и газом для выполнения сварочных работ. Ну, а поскольку офис разместился в помещении бывшей типографии, где сохранилось полиграфическое оборудование, предложили своим клиентам еще и услуги по изготовлению различных печатных бланков.

-- И «расклад» с тех пор не изменился?

-- Нет. Мы своевременно определились и заняли нужную нишу. Кислород, газ для выполнения сварочных работ у нас берут все сельхозпредприятия района, ПМК-266, ПМК-92, ДРСУ-214, РЭС и т.д. Более того, в портфеле заказов ОАО «Аргон» заявки на эти услуги от предприятий и организаций соседних Шкловского, Толочинского, Белыничского районов. Не отказываем никому, стараемся не подводить своих заказчиков. И это нам удаётся. «Аргон» известен им как очень надежный партнер. Убедительное свидетельство и подтверждение сказанному то, что в минувшем году нашими «газовыми» услугами воспользовались 75 предприятий и организаций из Круглянского и названных мною соседних районов Могилевской и Витебской областей. Все заявки были выполнены в оговоренный срок.

Да, еще хочу сказать о том, что идя навстречу пожеланиям наших многочисленных партнеров, мы наладили продажу так называемых сопутствующих товаров – газосварочных аппаратов, редукторов, шлангов и кабеля, различного слесарного инструмента. Как говорится, готовы выполнить любую просьбу.

По-прежнему выполняются также заказы на изготовление бланков и другой полиграфической продукции.

-- А как в целом сложилась для ОАО «Аргон» финансовая ситуация по результатам 2017-го?

-- Учитывая то, что у нас, включая директора, трудятся всего 9 человек, я бы сказал, что успешно. Чистая прибыль составила 8050 рублей. Всегда своевременно выплачивалась заработная плата, у нас нет задолженности по платежам налогов, расчетам за электроэнергию. Уверен, что и в нынешнем году сработаем достойно.

Интервью провел Николай ВОДОПЬЯН.

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