В костеле святого Роха в Минске перезахоронили прах известной белорусской меценатки Магдалены Радзивилл. В прошлом году в Швейцарии ее прах эксгумировали и отвезли в крематорий, уже летом 2017-го он был в Минске и хранился в урне в Красном костеле. Где именно его перезахоронят, решили не сразу. Было несколько вариантов, но выбор пал на костел святого Роха. И сегодня, через 100 лет после того, как Магдалена покинула Беларусь, и через 73 года после ее смерти, сбылась ее мечта — быть похороненной в Минске.



Урна с прахом Марии Магдалены Радзивилл в костеле святого Роха в Минске.

В костеле святого Роха будут проходит творческеи вечера памяти Марии Магдалены Радзивилл

К 10.00 в костел святого Роха, что во дворах на площади Победы в Минске, идут люди. Девушка лет 30 говорит молодому человеку, что даже не ожидала, что именно в этом месте у нас, оказывается, стоит костел. Парень отвечает, что удивительно другое: как такой костел сохранился при советской власти.



Костел святого Роха в Минске

В самом костеле стоит урна с прахом Марии Магдалены Радзивилл, ее портрет, примерно в двух-трех метрах на скамейках в первых рядах сидят ее родные: князь Матей и Николай Радзивиллы, правнук и британский историк Адам Замойски и правнучка Марилена Замойская.

Магдалена Радзивилл считается одним из главных меценатов белорусской культуры ХХ века. Она платила стипендию белорусским студентам в Санкт-Петербурге, финансировала белорусские школы, издание газеты «Наша Ніва», сборник стихов Максима Богдановича, первые книги Якуба Коласа, Констанции Буйло и другие издания кружка «Загляне сонца і ў наша ваконца». В 1918 году поддержала создание БНР, после прихода к власти большевиков уехала в Варшаву. Она всегда называла себя белоруской, но в конце концов, не найдя пристанища, в 1932 году переехала во Фрибург в Швейцарии и там умерла.



Правнучка Марии Магдалены Радзивилл Марилена Замойская и правнук, британский историк Адам Замойски

На церемонию перезахоронения ее праха приехал временный поверенный в делах Польши Михал Хаброс, писатель и историк Владимир Орлов, культуролог и искусствовед Сергей Хоревский, первый министр культуры и писатель Анатолий Бутевич.

Возглавил церемонию вспомогательный бискуп Минско-Могилевской архидиоцезии Юрий Косабуцкий.



Писатель и историк Владимир Орлов пришел с цветами

В начале церемонии пришедшие помолились за упокой души Магдалены Радзивилл. Ксендз Юрий Косабуцкий отметил, что жизнь Марии Магдалены была богатой на события. Он вспомнил, как она продала дорогое колье с бриллиантами и вырученные деньги потратила на обучение представителей католической интеллигенции.





— Это такие поступки, которых она могла вообще не делать. Но в ее душе и сердце была эта необходимость, — считает ксендз Косабуцкий.

Ксендз Юрий Санько заметил, что раз в год в первую субботу после смерти Марии Магдалены Радзивилл в костеле будут проходить творческие вечера ее памяти с молитвой. При этом будет идти работа над созданием фонда имени Марии Магдалены Радзивилл для поддержки талантливой молодежи.

Он вспомнил, что вся процедура — от эксгумации Марии Магдалены в Швейцарии до ее перезахоронения в Беларуси — длилась практически год.



Ксендз Юрий Санько

О месте захоронения Марии Магдалены ее потомок князь Матей Радзивилл узнал еще в 2016 году. Когда встал вопрос, что делать с прахом княгини, возникла идея перевезти его в Минск. Меценатка всегда считала себя белоруской и хотела вернуться в Беларусь, которую видела независимой и свободной.





— То, что прах Магдалены Радзивилл решили перезахоронить в нашей святыни, тоже своеобразный знак, — сказал ксендз Юрий Санько. — В 1991 году костел начал возрождаться после поколения атеизма, когда вера вырывалась из сердец людей. Этот костел и его сообщество стало местом возрождения белорусской культуры и литургии… И это знаково, что прах Магдалены Радзивилл, великой меценатки XX века, будет перезахоронен в нашей святыни.





После молитвы и песни «Магутны Божа» прах перезахоронили и закрыли памятной вывеской.

«Она знала истину: надо жить ближе к простым людям.»

После духовной части с перезахоронением в костеле началась светская — с воспоминаниями о Марие Магдалене Радзивилл и словами благодарности тем, кто помог перезахоронить ее прах в Беларуси.



Правнучка Марилена Замойская несет портрет Марии Магдалены Радзивилл, а правнук, британский историк Адам Замойски — урну с ее прахом

Ее правнук, британский историк Адам Замойски, извинился, что не может говорить на белорусском, но рассказал, что учит наш родной язык и что его отец родом из Воложинского района. Он выступил на польском, а на белорусский все перевел журналист Глеб Лободенко.





— Я не имел возможности познакомиться с моей прабабушкой, потому что родился после ее смерти. Но моя мама тепло ее вспоминала и чувствовала к ней большое уважение. Это уважение было потому, что мама очень вдохновлялась отважными людьми, а Мария Магдалена была такой… Когда она говорила, что считает себя белоруской литовского происхождения и не чувствует себя полькой, то большая часть семьи отворачивалась от нее. Но она ясно понимала, во что верит, и была очень уверена в том, что делает. Помимо того, что она была выдающейся меценаткой, она была еще и порядочным человеком, поэтому она и заслуживает наше уважение, — отметил он.





Он сказал, что правнуки Марии Магдалены Радзивилл сегодня живут по всему миру — даже в Африке. Поэтому они не могли часто посещать ее могилу в Швейцарии и сейчас очень рады, что Мария Магдалена вернулась домой — в Беларусь.





Князь Матей Радзивилл рассказал, что Мария Магдалена Радзивилл знала очень важную истину: надо жить ближе к простым людям.

— Не только им помогать, но и жить ближе к ним. Она немного лучше других Радзивиллов, которые жили в конце XIX — начале XX века, понимала традиции, связанные с Речью Посполитой и ВКЛ. И что эти традиции, нужно, безусловно, соотносить с культурой Беларуси. Поэтому она столько сил и средств вкладывала в культуру в начале XX века — чтобы она расцветала и становилась сильнее, — сказал он.



Потомок Радзивилла Сиротки в 14-м колене, князь Матей Радзивилл

Культуролог и искусствовед Сергей Хоревский отметил, что долгое время имя Марии Магдалены вытиралось из народной памяти и истории, при том что ее вклад в историю белоруской культуры был колоссальным. Она щедро жертвовала на белорусские издания Максима Богдановича, Ядвигина Ш, Максима Горецкого, помогала издавать первую католическую газету, которая сначала выходила в Санкт-Петербурге, оказывала содействие открытию белорусских школ и ремесленного училища.





— То, чему мы сегодня становимся свидетелями, возможно, один из первых шагов к возрождению нашего края. Будем стараться быть достойными памяти Магдалены Радзивилл, — сказал он.

Бывший министр культуры и писатель Анатолий Бутевич заметил, что сейчас важно поставить памятную доску на том доме в Минске, где Мария Магдалена арендовала семь комнат на первом этаже. Это желтое здание возле Красного костела.





Александр Сапега, заместитель председателя Ассоциации белорусов Швейцарии, который привез прах княгини в Беларусь и во время VII Съезда белорусов мира передал его приходу святых Сымона и Алены, рассказал, что вклад в то, что прах привезли в Беларусь, внес белорусский МИД, архиепископ Тадеуш Кондрусевич и журналист Глеб Лободенко.

Писатель и историк Владимир Орлов подчеркнул, что символично, что прах перезахоронили в юбилейный год создания БНР.

— Еще один смысл сегодняшнего события то, что это произошло благодаря стараниям общественности, государства, костела и нашей диаспоры. Я верю, что плодом этих совместных стараний вскоре станет еще одно историческое событие: и на малую Родину и в большое свое Отечество вернется еще один прекрасный сын Беларуси — Тадеуш Костюшко, — подытожил он.



