Погода на неделю: сначала оттепель, потом - морозы

На этой неделе в Беларуси будет преобладать оттепельная погода, но к концу недели похолодает — в выходные ожидается морозная погода. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

13 марта, во вторник, погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы. Ожидается преобладание облачной погоды, на большей части территории страны пройдут осадки, в основном дождь, который будет сопровождаться порывистым южным ветром. Местами ожидается туман, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…+6°С, максимальная температура днем +2…8°С, по юго-западу воздух прогреется до +9…14°С.

В среду, 14 марта, ночью и утром преимущественно по юго-восточной половине Беларуси днем местами пройдут осадки — дождь, по востоку — с мокрым снегом. В отдельных районах ожидается туман, ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…+6°С, максимальная днем +2…9°С, в юго-западных районах +10…11°С.

15 марта, в четверг, атмосферные фронты вызовут ночью на большей части территории, днем местами, преимущественно по южной половине страны, кратковременные осадки — дождь, переходящий в мокрый снег. В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −3…+3°С, по югу +4…5°С; максимальная температура днем 0…+7°С.

А уже с пятницы к нам начнет поступать холодный воздух со Скандинавии — в Беларуси похолодает.

16 марта, в пятницу, преимущественно по юго-восточной половине Беларуси пройдут осадки, в основном снег и мокрый снег. Температура воздуха минимальная ночью понизится до −2…8°С, по северу при прояснениях воздух охладится до −9…10°С, максимальная температура днем составит −4…+2°С; лишь в южных районах ночью около 0°C, днем +3…4°С.

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