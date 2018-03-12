Математика несложная, а астрономия никому не пригодилась. Выпускники оценили школьные предметы

Полезными для жизни предметами выпускники школ считают математику, русский и белорусский языки, а интересными — информатику, физкультуру и медицинскую подготовку. Часть школьников считает учебу необходимостью для поступления, но некоторые называют ее пустой тратой времени. Исследовательский центр ИПМ провел исследование , которое показало, как сами школьники относятся к учебе, что в ней считают сложным, важным и интересным. TUT.BY выбрал наиболее любопытные и неожиданные результаты.

В исследовании приняла участие тысяча недавних выпускников школ со всей Беларуси, а также 18 учителей и преподавателей вузов, которые помогли определить главные проблемы среднего образования.

— В опросах участвовали молодые люди, которые окончили учреждение среднего образования не более трех лет назад, — рассказывает социолог Дарья Урбан. — То есть они обладают достаточно свежей информацией об актуальной ситуации в учебных учреждениях, но, что важно, на вопрос уже смотрят со стороны.

Самые важные предметы. Среди лидеров — медподготовка

Самыми важными предметами в школьной программе выпускники считают иностранный язык, русский, математику, медицинскую подготовку и информатику — они получили выше 8 баллов из 10 возможных. Наименее важные, по мнению школьников, — это черчение, мировая художественная культура, изобразительное искусство и музыка. Их оценивают на 5−6 баллов. Интересно и то, что допризывная подготовка, которая преподается только у мальчиков, считается более важной, чем белорусская литература (6,9 баллов против 6,6).

Скриншот с сайта research.by

Внимание экспертов привлекли два момента: интерес к медицинской подготовке и безразличие к мировой художественной культуре.

— Несмотря на то, что ученики признают медицинскую подготовку одним из важнейших предметов, в средних учебных заведениях ее преподают только девочкам, — поясняет Дарья Урбан. — По мнению значительного числа экспертов, разделение обучения по гендерному признаку является существенным упущением, поскольку содержание и программа этого предмета касаются всех людей вне зависимости от их половой принадлежности. Предмет содержит информацию, необходимую для сохранения здоровья и даже выживания.

Почему школьники недооценивают важность МХК? Учителя объясняют это несовершенством программ и (иногда) низкой квалификацией коллег, которые преподают предмет, а также самой ценностью искусства среди выпускников.

Заинтересованность в учебных предметах. Белорусский язык — в аутсайдерах

Больше всего белорусские школьники заинтересованы в изучении информатики, физкультуры, медицинской подготовки и русской литературы. К предметам, изучать которые интересно меньше всего, относятся МХК, белорусская литература, черчение и белорусский язык (у «мовы» — самый низкий балл — 6 из 10).

Скриншот с сайта research.by

— Это говорит, по мнению экспертов, о необходимости пересмотра программ и подходов к обучению этим предметам. Некоторые из них высказали опасения по поводу такого низкого интереса к собственным культурным артефактам и назвали это тревожным симптомом для белорусской культуры и самосознания, — отмечается в исследовании.

Сложность предметов и нагрузка. Минздрав и школьники оценивают их по-разному

Сложность большинства дисциплин ученики оценивают значительно ниже, чем Министерство здравоохранения. Недостаточной выпусники школ считают нагрузку по многим предметам: математике, иностранному, белорусскому и русскому языкам, а также химии, информатике и биологии. При этом школьники считают, что черчение, МХК, медицинская и допризывная подготовка, музыка и изобразительное искусство — более сложные предметы, чем их оценивают в Минздраве.

Скриншот с сайта research.by

— По мнению экспертов, это показывает, насколько действительная нагрузка и трудность учебных предметов отличается от представлений государственных органов, на основании постановлений которых формируется учебная программа.

Нагрузку на уроках большинство учеников — а это 82,3 процента — считает оптимальной. При этом пятая часть школьников отмечает, что домашних заданий слишком много, а самостоятельных занятий по подготовке к экзаменам — чересчур мало (такого мнения придерживается 27,6% опрошенных).

Скриншот с сайта research.by

Репетиторы. Больше всего недовольны своими знаниями гимназисты

Исследователи установили связь: чем выше у школьников средний балл, тем чаще они считают полученные знания недостаточными для поступления в вузы и ссузы. К примеру, 58,1% отличников занимались с репетиторами, при этом ученики с неудовлетворительными оценками к ним вовсе не обращались.

Скриншот с сайта research.by

В целом, треть всех учащихся во время учебы дополнительно занимается с репетиторами. 2,5% учеников обращались за дополнительными занятиями уже в начальной школе, почти 30 — в средней и 81,4% — в 10−11 классах. К услугам репетиторов в равных долях прибегают ученики как сельских школ, так и городских, из семей как с низким доходом, так и с нормальным.

— Стоит обратить внимание на то, что респонденты из наименее обеспеченных семей практически так же часто использовали услуги репетиторов, как респонденты из семей, где хватает денег на еду и товары первой необходимости, — говорится в исследовании.

Скриншот с сайта research.by

Чаще всего к репетиторам обращаются учащиеся гимназий (они меньше всех довольны своими знаниями), реже — ученики общеобразовательных школ и колледжей.

Полезность предметов. Астрономия вовсе не пригодилась

— Как отмечают эксперты, меняются требования к оформлению документов и работ, меняется количество лет обучения, но программы в основном остаются теми же, что и много лет назад, — говорится в исследовании. — Меняется форма, но содержание остается. Школа пытается вложить в голову учеников как можно больше информации, которую они, вероятнее всего, забудут и не найдут ей практического применения, но при этом школа не учит учиться. А именно навык быстрого обучения в настоящее время является одним из наиболее востребованных на рынке труда.

В отличие от учителей, сами ученики считают, что школьные программы «соответствуют требованиям времени». При этом половина из них говорит, что всего лишь один школьный предмет пригодился им после выпуска — русский язык. За ним идут белорусский и математика. География, МХК, ОБЖ и допризывная подготовка относятся к предметам, которые пригодились меньше всего. Астрономию выпускники школ вовсе считают самой бесполезной дисциплиной — никто из опрошенных не отметил ее необходимость для жизни.

Скриншот с сайта research.by

В чем ценность среднего образования по мнению выпускников школ? Часть опрошенных (42,1%) видят в нем возможность для получения нужных навыков и знаний, другая (35,7%) называют необходимостью для поступления в вуз. Еще 8% участников опроса считают учебу в школе пустой тратой времени.

— По словам экспертов, это значит, что для определенной группы людей среднее образование является лишь долгой подготовкой к чему-то действительно нужному и не несет в себе ценности само по себе.

Скриншот с сайта research.by

По словам социолога Дарьи Урбан, это также индикатор того, что нужно менять программы, адаптировать их под рынок труда.

— Наши программы практически те же, что и 50 лет назад, а время ушло далеко вперед. Многие страны поняли, что нужно двигаться. Мы же пока ждем, пока это решение вызовет острая необходимость меняться.