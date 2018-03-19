Власти определились со сроками реконструкции знаменитой минской бани №1

Минскую баню № 1 планируют открыть после реконструкции до конца 2019 года, рассказала сегодня первый заместитель начальника управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома Наталья Суйкова. Об этом сообщает БЕЛТА . Таким образом, город наконец определился со сроками строительства бани, которая закрыта уже два года.



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

— Первая баня на Хмельницкого, 12 — знаковая для Минска, она одна из старейших в городе. Там оказывались очень качественные специфические услуги, в том числе пар там был особенный. Сразу хочу сказать, что баня будет функционировать на этом же месте, банные услуги будут оказываться. Сейчас объект закрыт на реконструкцию, ориентировочно до конца 2019 года мы планируем открыть баню вновь, — сказала Суйкова.

По ее словам, в ближайшее время должны быть завершены проектные работы, в середине 2018 года строители должны выйти на площадку. Представитель Мингорисполкома рассказала, что внешний облик здания останется прежним.

— Но внутри здание будет полностью модернизировано с учетом современных требований. Предполагается, что это будет двухэтажный объект: на первом этаже будет холл, касса, буфет, небольшая парикмахерская на два рабочих места, предусмотрен бассейн, — пояснила она. Эскизы бани выглядят вот так:









Кроме того, в комплекс войдут два номера люкс вместимостью по 5−7 человек каждый. В целом это будет традиционная баня с общим отделением. Предусмотрено специальное оборудование для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Напомним, баню № 1 на Хмельницкого построили еще в 1954 году, и последние 40 лет она не видела капитального ремонта. Из-за аварийного состояния ее закрыли еще 1 декабря 2015 года. В начале марта 2016-го руководство «Городских бань» показало сооружение главе Минска Андрею Шорцу, который поддержал идею реконструкции объекта за бюджетные средства и сохранения его в собственности города. Ранее предполагалось, что работы «потянут» примерно на 1,6 миллиона долларов. Но с тех пор дело далеко не сдвинулось .