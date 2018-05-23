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Минчанин принес в банк около 8 тысяч копеечных монет весом в 13 кг

24.05.2018 08:47 — Новости Общества | БелТА  
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Минчанин принес в банк около 8 тысяч копеечных монет весом в 13 кг

Житель Минска принес в банк более 8 тысяч копеечных монет весом 13 кг. Информация об этом была опубликована на официальной странице в Facebook одного из белорусских банков.

В среду в отделение банка пришел клиент, который собрал 8 436 монет номиналом в 1 копейку, и решил пополнить ими свою карту. Мужчина рассказал, что изначально хотел собрать лишь тысячу монеток, но затем просто не смог остановиться. Спустя полтора года монеты заполнили копилку до краев.

Сотрудники банка сообщили, что на подсчет монет с помощью специального устройства ушло около 15 минут. Трудно представить, сколько потребовалось бы времени на подсчет вручную.

 
Теги: Минск
 
 
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Житель Минска принес в банк более 8 тысяч копеечных монет весом 13 кг. Информация об этом была опубликована на официальной странице в Facebook одного из белорусских...
 
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