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В Витебске 26-27 мая пройдет Единый день скидок
24.05.2018 08:55 — Новости Общества | Tut.by
В магазинах Витебска 26-27 мая пройдет Единый день скидок: некоторые непродовольственные товары можно будет купить дешевле.
В субботу и воскресенье приглашают магазины «Витебский хозторг», «Вулкан», «Витебсктекстильторг», «Витебсккнига», торговые точки предприятий «Витебские ковры», «Витебский меховой комбинат», «Оршанский льнокомбинат», «Знамя индустриализации», «Лента», «Полесье» и другие.
В универмаге акция пройдет только в субботу, 26 мая.
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Покупателям предоставят скидки на некоторые непродовольственные товары.
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