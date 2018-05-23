В Витебске 26-27 мая пройдет Единый день скидок

В магазинах Витебска 26­-27 мая пройдет Единый день скидок: некоторые непродовольственные товары можно будет купить дешевле.

В субботу и воскресенье приглашают магазины «Витебский хозторг», «Вулкан», «Витебсктекстильторг», «Витебсккнига», торговые точки предприятий «Витебские ковры», «Витебский меховой комбинат», «Оршанский льнокомбинат», «Знамя индустриализации», «Лента», «Полесье» и другие.

В универмаге акция пройдет только в субботу, 26 мая.