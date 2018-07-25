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Осуществляется господдержка многодетным семьям
26.07.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
В преддверии нового учебного года в Беларуси ежегодно осуществляется оказание государственной поддержки для осуществления материальных выплат многодетным семьям.
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В преддверии нового учебного года в Беларуси ежегодно осуществляется оказание государственной поддержки для осуществления материальных выплат многодетным...
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