Осуществляется господдержка многодетным семьям

В преддверии нового учебного года в Беларуси ежегодно осуществляется оказание государственной поддержки для осуществления материальных выплат многодетным семьям.



Такая работа началась и в нашем районе. Заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации ТЦСОН Анна Серегова поясняет, что данная единовременная финансовая выплата предусмотрена семьям, воспитывающим троих и более детей, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях образования среднего и специального образования на базе общего. Для ее получения чечеряне должны предоставить паспорт одного из родителей, копии свидетельств многодетной семьи о рождении детей, справку с места жительства и составе семьи, справки из учреждений образования об обучении детей, выписку номера счета АСБ «Беларусбанк» и написать заявление.

Все необходимые документы предоставляются по адресу: г.Чечерск, ул.Интернациональная, 56 «б», каб. 12. Телефон для справок: 7-75-50. Уважаемые жители края! Поспешите за государственной помощью, не откладывайте данную процедуру на последний день.

В.БОГДАНОВИЧ.

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