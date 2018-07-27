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На территории Костюковичского района выявлено 2 преступления по наркотикам

27.07.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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На территории Костюковичского района выявлено 2 преступления по наркотикам

В целях недопущения создания и распространения наркотической сырьевой базы растительного происхождения, уничтожения незаконных посевов наркосодержащих культур, выявления лиц, занимающихся хранением, сбытом и транспортировкой наркотических средств, в период времени с 1 июня по 15 сентября 2018 года на территории Республики Беларусь проводится специальная программа «Мак».

С 1 июня по 27 июля 2018 года на территории Костюковичского района выявлено 2 преступления, предусмотренных статьей 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также выявлено 8 правонарушений, предусмотренных статьей 16.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Статья 16.1 Кодекса об административных правонарушениях: посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества – влекут наложение штрафов в размере до 20 базовых величин.

Статья 328 Уголовного кодекса: незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, – наказываются ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет, а случае когда имеет место сбыт наркотиков – наказывается лишением свободы сроком от 5 до двадцати пяти лет, в зависимости от наступивших последствий и других квалифицирующих признаков.

Уважаемые граждане, если вам известна информация о лицах, занимающихся изготовлением, хранением и распространением наркотиков, вы можете сообщить ее по телефонам: 54-788 или 102, анонимность и вознаграждение гарантируется.

Костюковичский РОВД.

 
 
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В целях недопущения создания и распространения наркотической сырьевой базы растительного происхождения, уничтожения незаконных посевов наркосодержащих...
 
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