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Жара, но рекорд не побит. Синоптики рассказали о погоде на трудовую неделю

30.07.2018 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Оранжевый уровень опасности объявлен в понедельник по территории республики из-за жары. В последующие дни температура чуть упадет. Сохранится теплая преимущественно без осадков погода.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Как сообщает Белгидромет, во вторник, 31 июля, территория Беларуси окажется под влиянием антициклона. В отдельных районах, преимущественно по юго-западу страны, не обойдется без кратковременных грозовых дождей. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +14 +20°С, максимальная температура днем будет находиться в пределах от +24°С по северо-востоку до +30°С по юго-западу республики.

1 августа будет преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью составит +11 +18°С, по юго-западу страны +19 +20°С, максимальная температура днем от +24°С по северо-востоку до +30°С по юго-западу республики.

В четверг также преимущественно без осадков Температура воздуха минимальная ночью +11 +18°С, максимальная днем +24 +29°С.

В пятницу, 3 августа, преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по западу страны пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха минимальная ночью +14 +20°С, максимальная днем +24 +29°С, по юго-западу республики местами воздух прогреется до +30°С.

Накануне самая высокая температура воздуха 29 июля зафиксирована на метеостанции Полесская в Лунинецком районе — +32°С. В Пинске было +31,9°С, а в столице + 31,5°С. «Это не рекордные значения. Температурный рекорд, например, для Минска на день 29 июля составляет плюс 35 градусов», — рассказали БЕЛТА в Белгидромете.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне самая высокая температура воздуха 29 июля зафиксирована на метеостанции Полесская в Лунинецком районе - +32°С. В Пинске было +31,9°С, а в столице + 31,5°С.
 
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