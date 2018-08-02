Посольство отслеживает ситуацию с гибелью двух белорусов в ДТП в Калужской области

3 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в России отслеживает ситуацию, связанную с гибелью двух белорусских граждан в ДТП в Калужской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

"Посольство Беларуси находится в контакте с властями Калужской области по поводу ситуации, связанной с гибелью двух граждан Республики Беларусь в ДТП на 251-м км трассы А-130 Москва-Малоярославец-Рославль", - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению ГИБДД по Калужской области, авария произошла вечером 1 августа в Мосальском районе. Предварительно установлено, что ехавший в сторону Рославля водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Volvo. В результате ДТП 41-летний водитель ВАЗа и 45-летний пассажир от полученных травм умерли на месте происшествия. Еще два пассажира получили различные травмы и были госпитализированы. Водитель Volvo отделался незначительными ушибами.-0-