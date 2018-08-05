"В Минске такого нигде нет". Власти решили сделать модный сквер возле "Фрунзенской"

«Мне кажется, если что-то делать — то делать нужно хорошо», — говорит новый глава Центрального района Дмитрий Петруша, показывая концепцию реконструкции сквера на Максима Танка. Мы посмотрели, как власти хотят преобразовать эту зеленую зону и узнали, как там можно будет отдохнуть.





Сквер находится между улицами Танка и Кальварийской. Раньше тут хотели построить многофункциональный комплекс, но в итоге отказались от этой идеи. Правда, остался неблагоустроенный сквер в центре города. Выглядит он вот так:

















— Сквер не соответствует облику столицы и мы хотим привести его в надлежащее состояние. Тем более, работы по строительству метро близятся к завершению, и все эти временные проезды, которые есть на территории сквера, будут ликвидированы, — говорит глава Центрального района Дмитрий Петруша.

Поэтому МИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ разработал концепцию реконструкции этой зеленой зоны. В ближайшее время администрация района планирует публично обсудить ее с горожанами. А пока опишем предлагаемое в общих чертах.

По словам главы района, это будет тихий сквер для нешумных мероприятий, потому что рядом находятся жилые дома.

— Мы хотим сделать место, где люди могли бы собираться, общаться, заниматься спортом. Сквер будет зоной свободного перемещения. Люди спокойно смогут ходить по газонам, выйти на сюда на пикник или просто полежать на траве. Дорожки планируем без бордюрного камня, а плитка будет с хаотичной укладкой. Мы оставляем в сквере все старые деревья, плюс будут подсаживаться новые. Будет подсветка как дорожек, так и деревьев.

Согласно концепции, весь сквер разделят на тематические зоны. Схематически это выглядит так:





Ближе к супермаркету разместится зона созерцательного отдыха. Здесь установят новые лавочки, а также точки с едой и безалкогольными напитками.





На зоне культурных акций планируется что-то вроде вернисажа. Это будут щитовые конструкции ближе к Кальварийской, которые легко адаптируются под любые события и праздники.





Далее смотрим на зону социальной активности. Она не рассчитана на шумные мероприятия, но почему бы здесь не сделать еще одну точку для выступлений уличных музыкантов, рассуждает чиновник.





Зона игрового общения задумывается как место не только для детей, но и для взрослых. По словам Дмитрия Петруши, при разработке этой зоны проектировщики обращались к опыту «Новой Боровой».





А вот кластер знания рассчитан в большей степени на молодежь. Здесь должны быть лавочки или лежаки, на которых можно позаниматься, а также бесплатный вайфай.





Будут в сквере также зона физической релаксации с тренажерами и зона для выгула собак со специальными снарядами для животных.



Такая вот концепция предлагается минчанам для обсуждения. Точную дату и место этого публичного мероприятия мы сообщим позже.

— Так как это зона отдыха для горожан, то хотелось бы послушать, что интересно горожанам на этой площадке. Нам интересно, какая будет обратная реакция. А учитывая пожелания людей, мы сможем скорректировать какие-то моменты на этапе проектных работ.

Проект же планируют разработать к весне следующего года. Тогда и будет понятен точный срок его реализации. Глава района рассчитывает, что сквер станет новым примером организации общественных пространств в Минске.

— В городе сквера такого нигде нет. Мне кажется, если что-то делать — то делать нужно хорошо, а не просто засыпать дорожки асфальтогранулятом.