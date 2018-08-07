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"Грязные" сюрпризы. В Гродненской области борются с незаконными карьерами и свалками

08.08.2018 14:07 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродненской области контролеры проверили, насколько в регионе следят за порядком на земле. Последние рейды показали — проблемы есть. Причем на территории практически каждого хозяйства. Только в Гродненском районе насчитали более 10 нарушений природоохранного законодательства и использования земель, рассказывает телеканал ОНТ.


Фото: Алексей Шота, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Вот, например, стихийная свалка выросла на пустыре. За поворотом — уже Гродно. Гнилые яблоки, машинное масло, покрышки, бамперы, стекла. Много лет, говорят в хозяйстве, и местные, и горожане вывозят сюда мусор. Не раз пытались засыпать, но каждое лето мусорка «оживает». А тут еще одна напасть — оказывается, карьер неподалеку вырыли без разрешения. Рядом с карьером — табличка: что здесь находится, кто ответственный, на каком основании идут работы. В хозяйстве в недоумении. О том, что ошиблись на несколько километров, да еще и вырыли карьер не в Чищевлянах, а, по сути, в черте Гродно, уверяют, даже не догадывались.

На другом конце района, в хозяйстве имени Деньщикова, и вовсе — один из крупнейших самовольных карьеров в округе. Глубиной почти 12 метров — это три-четыре этажа дома. И им продолжают пользоваться. По словам контролеров, сегодня он представляет реальную опасность для жизни. С обрыва сыплется земля, торчат корни деревьев, сосны сохнут и уже не раз срывались вниз. Чтобы засыпать такой, придется вырубить почти 50 метров леса. Но хозяйствам для строительства нужен песок и гравий. Однако содержать карьер официально хлопотно и дорого — безопасность, отчеты, налоги, затем рекультивация.

Со свалками проще. Хозяйства по всему району уже начали устранять нарушения. Еще три дня назад в Прокоповичах была свалка — сетка, металлы, фрукты, строительный мусор. Сейчас хотя бы засыпали землёй. Но каждый год все равно вырастают новые свалки, — жалуются в районе.

Проверки продлятся до конца недели. Также в районе работает комиссия из представителей семи министерств. Сколько еще «грязных» сюрпризов удастся случайно найти среди зарослей, лесов, а иногда и прямо посреди полей, пока не знает никто.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродненской области контролеры проверили, насколько в регионе следят за порядком на земле. Последние рейды показали - проблемы есть. Причем на территории...
 
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