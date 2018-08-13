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«Предотврати болезнь – выбери жизнь!»...

14.08.2018 — Новости Общества | Івацэвіцкі веснік  
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«Предотврати болезнь – выбери жизнь!»...

 18.08.2018 в  УЗ «Ивацевичскя ЦРБ»  в рамках профилактического проекта «Предотврати болезнь – выбери жизнь!», направленого на профилактику онкологических заболеваний среди населения,  будут проводиться консультативно-диагностические мероприятия!

Рентгенофлюорографическое обследования.

Исследования общего анализа, уровня глюкозы в крови, каб. 234 с 9:00 до 11:00 (бесплатно).

Определение липидного спектра экспресс-методом (результат в течение 5 минут), каб.206 (цена 8.89р.).

Анализ крови на онкомаркеры 206 кабинет с 8:00 до 11:00 (платно, оплата в 18.08.2018 в столе справок нового корпуса больницы). Данный анализ можно сдавать и в другие дни по направлению врача.

Раковоэмбриональный антиген СЕА

(опухолевые процессы    брюшной полости) 20.04р.

Онкомаркер яичников СА125 - 24.60р.

Онкомаркер поджелудочной железы, желчного пузыря СА 19-9 - 22.82р.

Онкомаркер молочной железы СА 15-3 - 22.87р.

Простатоспецифический антиген ПСА -21.09р.

УЗИ диагностика щитовидной железы, с 9:00 до 12:00, каб. 111; каб.115 бесплатно. Приглашаются  лица от 30 до 70 лет, ранее не проходившие УЗИ щитовидной железы, или прошедшие обследование  более 5-ти лет назад, с последующей консультацией врача эндокринолога в случае необходимости.

Измерение артериального давления, индекса массы тела, определение уровня эмоционального напряжения (анкетирование), определение риска сердечнососудистых заболеваний –  доврачебный кабинет (216 каб.).

Консультация врача онколога, гинеколога, валеолога. С 9:00 до 12:00.

 

Приглашаем принять участие в нашей акции!

 

тел.  для справок 2-09-96, 2-06-39.

 
 
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 18.08.2018 в  УЗ «Ивацевичскя ЦРБ» будут проводиться консультативно-диагностические мероприятия!
 
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