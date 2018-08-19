Похолодание, солнце, дожди. Какая погода ждет Могилев на этой неделе

Эта неделя принесет в Могилев похолодание и немного дождей, но к выходным снова станет тепло и солнечно. Последний уикенд августа также обещает быть теплым и без дождей, но это пока предварительный прогноз.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 20 августа, будет облачно, но жарко — до +25°С. Ночью возможен дождь.

Дождливым будет и вторник — как минимум первая его половина. А еще 21 августа похолодает — будет максимум +21°С.

В среду станет еще холоднее — не больше +18°С. При этом погода будет солнечной.

В четверг, 23 августа, также будет ясно и уже до +20°С.

В пятницу прогнозируют +22°С и солнечную погоду.

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