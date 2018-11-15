Сегодня состоялась встреча руководства района с молодыми специалистами

Сегодня прошла традиционная ежегодная встреча руководства района с молодыми специалистами, прибывшими на Будакошелевщину на первое рабочее место.

40 молодых специалистом из самых различных сфер: сельского хозяйства, здравоохранения, образования, культуры и других – посетили центральный районный дом культуры, историко-краеведческий музей, центральную районную больницу, кинотеатр «Крыніца».

Далее молодые специалисты в составе двух групп под руководством заместителя председателя райисполкома Геннадия Вамбрикова и начальника отдела организационно-кадровой работы райисполкома Сергея Герцева отправились в Губичи и Неговку, где познакомились деятельностью двух ведущих сельхозпредприятий Будакошелевщины: КСУП «Губичи» и ОАО «Юбилейный-Агро», а также имели возможность снять пробы с комплексных обедов и убедиться, что питание работников предприятий организовано на высоком уровне.

Продолжилось мероприятие в картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко, где Геннадий Вамбриков познакомил присутствовавших с историей и современностью Буда-Кошелевского района. Кроме того, на встрече в картинной галерее присутствовали представители управлений и отделов райисполкома, АСБ «Беларусбанк», которые рассказали о возможностях, предоставляемых молодым специалистам по различным направлениям.



























































































Марина КРАСНИК.

Фото автора.