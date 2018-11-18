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Замечательная зима. Погода в Гомеле на неделе
19.11.2018 07:52 — Новости Общества | Tut.by
В ближайшие дни нам обещают замечательную зимнюю погоду. Немного снега, немного солнца и небольшой мороз.
Итак,
Во вторник — пасмурно и около нуля, а в среду снова подморозит.
В четверг температура воздуха опустится до -3 °C, а в пятницу уже -4°C, но возможен мокрый снег, а значит — и гололед.
Хорошей недели вам, друзья!
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В ближайшие дни нам обещают замечательную зимнюю погоду - немного снега, немного солнца и небольшой мороз.
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