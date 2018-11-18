Замечательная зима. Погода в Гомеле на неделе

В ближайшие дни нам обещают замечательную зимнюю погоду. Немного снега, немного солнца и небольшой мороз.





Итак, по данным сайта pogoda.by, понедельник в Гомеле ожидается солнечным и комфортным, температура воздуха -2°C.

Во вторник — пасмурно и около нуля, а в среду снова подморозит.

В четверг температура воздуха опустится до -3 °C, а в пятницу уже -4°C, но возможен мокрый снег, а значит — и гололед.

Хорошей недели вам, друзья!