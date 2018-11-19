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Всегда в почёте труд на земле

20.11.2018 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Всегда в почёте труд на земле

Славен труд на земле!

Всегда в почёте труд на земле

Награды лучшим труженикам вручает председатель райисполкома Л. В. Плешко.

Накануне Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса в Новолукомльском Дворце культуры состоялось праздничное мероприятие. В торжественной обстановке прошло чествование передовиков производства. На сцену в этот день поднимались лучшие труженики полей и ферм, перерабатывающих предприятий, своим результативным и добросовестным трудом снискавшие уважение и признание.
Люди, умеющие добиваться серьёзных успехов на профессиональном поприще, составляют золотой фонд Чашниччины. И не важно, идёт речь о руководителе или рядовом труженике. Вклад каждого очень важен и весом. Об этом говорил в приветственном слове председатель райисполкома Л. В. Плешко. Леонид Владимирович отметил, что по ряду направлений в агросекторе Чашниччины достигнут неплохой результат. Да, суммарный намолот зерна в текущем году не самый высокий. Но виной тому неблагоприятные погодные условия. Больше заготовлено кормов (23,5 ц к. е. на условную голову), есть определённые подвижки в молочном производстве. В текущем году построено 7 новых сенажных траншей, что крайне важно для успешного функционирования МТФ. Успехи обеспечены благодаря труду коллективов сельхозпредприятий. Стремиться, конечно, есть к чему. Агропромышленный комплекс Чашниччины, отметил председатель райисполкома, способен выйти на новый уровень развития. Нужны современные технологии и люди, умеющие воплощать на практике самые смелые идеи.
Роль человеческого фактора по-прежнему велика. Как будем работать, так и будем жить. В этом плане есть на кого равняться. Бурными аплодисментами встречал зал всех поднимавшихся на сцену – руководителей ОАО и КУСХП, перерабатывающих предприятий, передовых тружеников. Председатель райисполкома Л. В. Плешко, начальник райсельхозпрода М. И. Мильчанин вручали аграриям заслуженные награды, в адрес лучших специалистов, животноводов, механизаторов звучали слова благодарности.
Не забыли в этот вечер и о шефских организациях. Как водится, поздравили ветеранов производства. Награды труженикам села вручила председатель райкома профсоюза работников АПК В. В. Унукович. Хозяйства также поощрили своих передовиков. Что объединяет всех награждённых, так это их активность, стремление работать на результат.
Творческие коллективы Новолукомльского Дворца культуры, ГДК райцентра, Иванского Дома фольклора, Лукомльского СДК подготовили великолепные концертные номера. Атмосфера большого праздника ощущалась буквально во всём. Труд на земле всегда будет в почёте. Это непреложная истина.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 
 
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Накануне Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса в Новолукомльском Дворце культуры состоялось...
 
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