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Суд вынес приговор следователям и эксперту из Мяделя

22.11.2018 11:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Молодечненский суд признал четырех следователей из Мяделя и эксперта виновными в превышении полномочий. Мужчины осуждены на сроки от 3 до 4 лет, женщин признали виновными, но отпустили в зале суда. Такое решение огласила судья Ольга Дубовик.


Фото: TUT.BY

Старший следователь Максим Валевко осужден на 4 года лишения свободы. Начальник Мядельского РОСК Александр Штуро приговорен к 3,5 годам, а его заместитель Михаил Соколдынский — к 3 годам. Все они будут отбывать наказание в колонии усиленного режима. Еще пять лет им нельзя работать в органах, бывших сотрудников СК лишили званий.

Следователь Анна Соколдынская и эксперт Елена Кабитенко осуждены на сроки по три года, но с отсрочкой исполнения на два года. То есть они останутся на свободе, если снова не нарушат закон.

Прокурор просил назначить мужчинам более строгое наказание — от 4 до 6 лет лишения свободы. Сами фигуранты и адвокаты просили не лишать свободы женщин — уже полгода под стражей они не видели своих несовершеннолетних детей.

Напомним, суд в Молодечно рассматривает уголовное дело в отношении четверых сотрудников Мядельского РОСК и эксперта. Старшего следователя Максима Валевко обвиняют в том, что в феврале 2018-го он два раза ударил резиновой палкой 21-летнюю Ольгу Довжук. Женщина заявила о краже телефона, но оказалось, что просто забыла его у подруги после дискотеки.

Позже она нашла у себя на теле синяк и рассказала родным, а те обратились в органы.
Еще трое сотрудников СК, по версии обвинения, помогли коллеге замять дело о применении насилия, а эксперт подделал результаты экспертизы. Сама потерпевшая не скрывает: под утро после вечеринки из-за выпитого спиртного она помнит не все, претензий к обвиняемым у нее нет. Расследованием занимались сотрудники КГБ.

 
 
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Молодечненский суд признал четырех следователей из Мяделя и эксперта виновными в том, что они "замяли" дело в отношении коллеги.
 
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