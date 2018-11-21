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Суд вынес приговор следователям и эксперту из Мяделя
22.11.2018 11:21 — Новости Общества | Tut.by
Молодечненский суд признал четырех следователей из Мяделя и эксперта виновными в превышении полномочий. Мужчины осуждены на сроки от 3 до 4 лет, женщин признали виновными, но отпустили в зале суда. Такое решение огласила судья Ольга Дубовик.
Старший следователь Максим Валевко осужден на 4 года лишения свободы. Начальник Мядельского РОСК Александр Штуро приговорен к 3,5 годам, а его заместитель Михаил Соколдынский — к 3 годам. Все они будут отбывать наказание в колонии усиленного режима. Еще пять лет им нельзя работать в органах, бывших сотрудников СК лишили званий.
Следователь Анна Соколдынская и эксперт Елена Кабитенко осуждены на сроки по три года, но с отсрочкой исполнения на два года. То есть они останутся на свободе, если снова не нарушат закон.
Прокурор
Напомним, суд в Молодечно рассматривает
Позже она нашла у себя на теле синяк и рассказала родным, а те обратились в органы.
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Молодечненский суд признал четырех следователей из Мяделя и эксперта виновными в том, что они "замяли" дело в отношении коллеги.
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