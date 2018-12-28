Пассажир автобуса, застрявшего в дороге: «Сначала мерзли несколько часов, а потом уехали попутками»

«Сначала несколько часов мерзли в сломавшемся автобусе, а потом добирались домой попутками», — возмущается минчанка, которая выехала вчера вечером автобусом из Москвы. TUT.BY узнал, в чем дело.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Наталья Волк с мужем и десятилетним сыном ездила в Москву. Билеты покупали на сайте «Интеркарс-Европа», вечером 28 декабря семья должна была выехать из российской столицы в Минск.

— Мы приехали на вокзал уже в 21.00, билет был на 21.45. Приходим, а нам сообщают, что пассажиров много, поэтому будет три автобуса. Нашу семью и еще одну женщину пересадили на автобус, который должен был отправиться чуть позже, в 22.00. Автобус выехал только в 22.40. Когда наконец сели в него, оказалось, что печка не греет. Проехали 250 километров примерно, пока автобус совсем не стал, — рассказывает минчанка. — Было холодно, укутала ребенка в свою куртку, плед, чтобы хоть немного согрелся. Нас два часа не выпускали из автобуса, не объясняли, в чем дело. За это время мы, пассажиры, успели позвонить в МЧС и в ГАИ — надо было как-то спасаться. Телефон компании, указанный на билете, не отвечал. Когда нас выпустили на улицу часа в 4 ночи, то водители объяснили, что ищут автобус, на который можно нас пересадить. Позже один из водителей уехал в направлении Москвы, а приехавшая ГАИ стала останавливать попутки, чтобы нас, замерзших, пристроить.

Наталья Волк объясняет, что ее с сыном взяли к себе в микроавтобус люди, ехавшие в Минск.

— Ребенок сидел всю дорогу у меня на коленях. Добрались в Минск уже после 12 дня. Муж уехал другой попуткой, он еще домой не добрался. По расписанию мы должны были приехать в 8 утра в Минск, в 9 утра у ребенка планировалось занятие с репетитором — все пропустили, а это тоже деньги, — рассказывает Наталья.

Пассажирка возмущена ситуацией и считает, что компания «Интеркарс» должна возместить стоимость билетов и моральный ущерб.

«Интеркарс-Европа», где минчане покупали билеты — агент по продаже билетов. Там TUT.BY объяснили, что из России в Минск рейс выполнял российский партнер компании «Трансэлеганттур».

— Мы узнали об этой ситуации только сегодня в 9 утра, российский партнер нам не сообщал о ней. Ночью к нам не смогли дозвониться клиенты, потому что наша линия работает только с 9 утра до 22 вечера. Мы приносим извенения пассажирам, потому что понимаем, что они наши клиенты, ведь приобретали билет у нас. Вопрос компенсаций будем решать напрямую с ними, — объяснили в «Интеркарс-Европа».

Кристина Банарь, директор компании «Трансэлеганттур», которая выполняла рейс в Минск, рассказала TUT.BY, что случилось с автобусом.

— Пропала зарядка в аккумуляторе, а системы сейчас электронные, и он совсем остановился. Мы сразу вызвали автобус взамен сломанного, но надо понимать, что это дело не быстрое. Сначала вызывают водителя, тот должен пройти медосмотр — без этого в рейс нельзя, к дороге нужно подготовить и автобус. Автобус приехал на место, но пассажиры, которые вам звонят, его не дождались. Знаете, у нас бывали случаи поломок и в Украине, и в Молдове — там люди ждали намного дольше.

Что касается задержки выезда из Москвы, то она произошла не по вине перевозчика, добавили в «Трансэлеганттур».

— Пассажиры пусть обращаются к нам, мы предлагаем компенсацию: поездка на участке от Минска до Москвы и обратно, — добавила собеседница.