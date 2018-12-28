Эйсмонт рассказала о подарках Лукашенко

Президент больше любит дарить подарки, чем получать. Об этом в эфире программы «Макаенка, 9″ телеканала «Беларусь-1″ рассказала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

По словам Натальи Эйсмонт, за 24 года во власти Александр Лукашенко видел «самое великое множество подарков — и большие от глав государств, и милые и душевные, сделанные своими руками», поэтому его сложно удивить.

Больше президент любит дарить подарки сам, причем очень скрупулезно подходит к их выбору.

«К неформальному саммиту глав-государств СНГ мы подготовили подарки, новогодние шары ручной работы. Их сделала пара художников, очень творческие люди. Но они были очень тяжелыми, президент поручил их облегчить, и вот — у глав-государств СНГ на новогодних елках висят шары ручной работы», — рассказала пресс-секретарь президента.

Наталья Эйсмонт также прокомментировала подарки журналистам и операторам из президентского пула, по ее словам, их около 100 — в студии показали большую корзину «от президента».

«Вот морс «Александрийский», вот шоколад «Президент», напиток, который выпускается в Беловежской пуще (судя по форме бутылки и пломбировке — алкогольный, прим. TUT.BY)… В корзине еще натуральные продукты с подворья президента — мед, сушеные грибы. Все это делают на ферме президента», — сообщила Эйсмонт.

В эфире программы также показали видеофрагмент поздравления президентом Беларуси президента России: Александр Лукашенко вел Владимира Путина вдоль мешков картошки по залу переговоров, сопровождая каждый комментарием: «Вот этот вот — для пюре и драников, этот — для запекания».

Наталья Эйсмонт опять же призналась, что эта картошка с огорода президента — «самая лучшая и элитная». По ее словам, о картошке попросил сам президент России, отвечая на вопрос президента Беларуси, что ему подарить к Новому году.

«Вот и подарили четыре мешка картофеля сортов «Рубин», «Вектор», Манифест»…». Она также добавила, что Владимир Путин просил и о белорусском сале — эту просьбу Александр Лукашенко также удовлетворил.