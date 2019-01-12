В Минском двореце детей и молодежи 13 января 2019 года Общественное объединение защиты животных "Эгида" провела благотворительную акцию "Дорога домой!"

Все животные, представленные на мероприятии, привиты, здоровы, по возрасту стерилизованы и любят общаться с людьми. Организаторы дали возможность всем желающим поиграть с кошками и собаками, сфотографироваться с ними. Каждого новоиспеченного владельца кота или собаки ждали подарки от организаторов и партнеров: корм, адресник, бесплатная консультация ветеринара.

Помимо поиска нового дома для животных, ООЗЖ "Эгида" считает, что одной из главных целей акции является воспитание у людей позитивных, добрых чувств по отношению к братьям нашим меньшим, привлечение внимания к проблеме бездомных животных Беларуси, сплоченность неравнодушных людей в решении данной проблемы, но и конечно же поиск новых волонтеров - людей, желающих творить добро!

Фото Максима Гучека