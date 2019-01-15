«Все это лишено смысла, если нет инфраструктуры». Как белорусские вузы адаптируются к нуждам IT

«ИТ-технологии меняются очень быстро. То, что студент изучает на втором курсе, к четвертому может измениться или оказаться невостребованным», — говорит проектор по учебной работе БГУИР Валерий Прытков. Представители белорусских вузов рассказали, как высшее образование адаптируется под нужды ИТ-рынка.





БГУИР известен своей практикоориентированной подготовкой специалистов, активным взаимодействием с компаниями Парка высоких технологий, интеграцией в образовательный процесс различных курсов мировых вендоров, рассказывает Валерий Прытков. Однако этого не всегда достаточно для того, чтобы успевать за развитием ИТ-технологий.

— ИТ-технологии меняются очень быстро. То, что студент изучает на втором курсе, к четвертому может кардинально измениться или оказаться невостребованным. Перед системой образования стоит отдельная задача — научить студента так, чтобы он сам трансформировал и развивал дальше приобретенные знания и навыки, чтобы к моменту выпуска они не потеряли актуальности.

Решению этой проблемы частично помогает взаимодействие с компаниями ПВТ и другими организациями реального сектора экономики.

— Специалисты-практики, как никто другие, чувствуют, какие технологии будут развиваться и станут востребованы через два-три года, на какие технологии есть спрос у заказчика.

Cегодня, продолжает Валерий Прытков, в БГУИРе совместно с резидентами Парка высоких технологий и другими ИТ-организациями создано 45 совместных лабораторий. Это позволило обеспечить университет материально-технической базой, в которой нет устаревшей технике. Также компании-партнеры помогают в обучении преподавателей БГУИРа.

Помимо взаимодействия с белорусскими компаниями, БГУИР участвует в академических программах мировых вендоров.

— Это позволяет использовать методические материалы, которые разработаны непосредственно производителем соответствующего программного или аппаратного обеспечения. Как правило, такие методические материалы нам дают бесплатно, есть доступ, есть обновления и программа сертификации, что тоже немаловажно для востребованности студентов на рынке труда.

Все перечисленное, резюмирует Валерий Прытков, позволяет поддерживать образовательные программы в актуальном состоянии.

Также проректора вуза считает, что эффективность образования в ИТ-отрасли может повыситься за счет создания привычной образовательной среды для студентов.

— Современная молодежь с детских лет окружена информационно-коммуникационными технологиями. Для них естественно использовать планшеты и смартфоны. Если мы создадим для них привычную образовательную среду, это будет способствовать повышению эффективности образования в ИТ-отрасли. Студентам не потребуется себя ломать, перестраиваться. Это ускорит процесс коммуникации, сэкономит время. Не нужно ждать преподавателя по расписанию. Можно задать ему вопрос, получить оперативный ответ и дальше осваивать образовательную программу.

Развитие таких методов обучения приводит к появлению дистанционных образовательных технологий. БГУИР развивает их с 2002 года. Сейчас на дистанционном обучается около 600 студентов. Наиболее привлекательная эта форма обучения для тех, кто получает второе высшее образование, а также для людей с ограниченными возможностями.

— Но все, о чем я говорил, лишено смысла, если не готова инфраструктура. Если нет соответствующего сетевого оборудования, компьтерной техники, мы не сможем всем этим воспользоваться, даже если потенциальная возможность существует.





Ректор Белорусского государственного университета Андрей Король обращает внимание, что БГУ — классический университет, который дает фундаментальное образование.

— Сегодня кодировщики, тестировщики, те выпускники и специалисты, которые обладают навыками нижнего и среднего уровня компетенций, уходят на второй план. Мир быстро развивается. Сегодня нужны аналитики, которые «изготавливаются» на межпредметной кухне. И междисциплинарность университета позволяет этого достичь.

На первой ступени образования — в бакалавриате — в БГУ существует 11 специальностей, на которых готовят специалистов для ИТ-сферы.

— Также наши студенты проходят подготовку по сугубо аналитическим специальностям: и по Big Data, и по системам искусственного интеллекта. Многие известные в мире продукты, те же приложения Яндекса, были созданы выпускниками БГУ: факультета радиофизики, и информационных технологий, факультет прикладной математики и информатики и механико-математического факультета.

Средний возраст преподавателей, которые готовят будущих ИТ-специалистов, — 49 лет, 40 процентов из них имеют ученую степень и звание. Говоря о кадрах, Андрей Король отметил: в этом вопросе есть как достижения, так и проблемные стороны.

— Настолько быстрая и высокотехнологичная сфера порождает и известные проблемы, когда студент, начиная со второго-третьего курса, охвачен вниманием со стороны фирм-резидентов ПВТ, и он идет туда, где зарплата выше. Естественно, мы вынуждены брать на внешнее совместительство хороших ребят, приглашать их в университет. Процент преподавателей-совместителей на факультете прикладной математики один из самых высоких.

Этот же факультет готовит и больше всего специалистов для компаний-резидентов ПВТ — около 50 процентов выпускников идут работать в Парк высоких технологий.

— Подготовка ИТ-специалистов требует и изменений содержание, форм, методов обучения и преподавания. Любая технологичная сфера нуждается не в классической передаче знаний от источника к тому, кто их принимает. Сегодня не проблема найти нужную информацию. Проблема научить смотреть на вещи своими глазами, ставить цели обучения, задавать вопросы, научить создавать свой образовательный продукт.