Учащиеся сморгонской средней школы №3 посетили Дом совместного самостоятельного проживания в агрогородке Белковщина

Каждый год на праздники Покрова Пресвятой Богородицы, Рождества Христово и Пасху учащиеся факультатива «Основы православной культуры» средней школы №3 вместе с отцом Михаилом (М. Вероха) спешат посетить Дом совместного самостоятельного проживания в агрогородке Белковщина и поздравить одиноких людей.

В новом 2019 году в дни, наполненные светлой духовной радостью, мы снова приехали в агрогородок Белковщина, чтобы поделиться радостью Христова Рождества с ближними, сделать для них что-то доброе.

Сценарий театрализованного представления «Свет пришел в мир» - это рассказ о величайшем Таинстве – Рождении Сына Божия. Душевно и тепло всех поздравил отец Михаил и напомнил всем нам о заповеди любви, о том, что нашей главной целью в жизни есть Бог.













Лариса БАГДАСАРЬЯН, учитель истории.

Фото автора.