Должен ли отец платить алименты на студента-платника после 18 лет - отвечает адвокат

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Рубрика "Право на защиту: советы адвоката" оказалась востребованной. Поэтому в 2019 году Белорусское телеграфное агентство совместно с Белорусской республиканской коллегией адвокатов продолжат разбираться в непростых жизненных ситуациях. После выхода последнего материала, касающегося выплаты алиментов, читатели прислали несколько вопросов, которые не были учтены. Их адресовали гомельским адвокатам.

Слышал, что отец выплачивает алименты после 18 лет, если ребенок учится в вузе на платном. Так ли это? В целом, в каких случаях предусмотрена выплата алиментов на содержание ребенка, который уже достиг совершеннолетия?

В соответствии со ст.91 Кодекса о браке и семье, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей, отметила адвокат юридической консультации Советского района Гомеля Валерия Федосик.

Нетрудоспособные совершеннолетние дети имеют право получать содержание от родителей независимо от времени и причины наступления у них инвалидности. Лицами, нуждающимися в помощи, признаются только нетрудоспособные, у которых нет достаточных средств к существованию. Получение нетрудоспособными совершеннолетними детьми пенсии, стипендии или пособия, а также наличие у них имущества, не приносящего дохода, не лишает их права на получение содержания от родителей, если имеющихся средств недостаточно для удовлетворения необходимых потребностей.

Таким образом, только при одновременном наличии двух условий - нетрудоспособность, т.е. инвалидность, а также нуждаемость в помощи совершеннолетнего ребенка - родители обязаны его содержать. Обучение совершеннолетнего ребенка на платной основе не является основанием для взыскания алиментов с родителей.

Размер алиментов в таком случае регулируется ст.99 Кодекса о браке и семье. Она гласит, что в случае отсутствия соглашения об уплате алиментов, а также, если их размер не определен Брачным договором, при взыскании алиментов с родителей на нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи, размер алиментов определяется в твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей определенному количеству базовых величин, подлежащей выплате ежемесячно, исходя из материального и семейного положения лица, с которого взыскиваются алименты, и лица, в пользу которого они взыскиваются.

Правда, что при серьезной болезни ребенка отец выплачивает алименты пожизненно?

Не совсем так. Родители, уплачивающие алименты на несовершеннолетних детей, могут быть привлечены в судебном порядке к участию в дополнительных расходах, вызванных исключительными обстоятельствами (заболевание ребенка и т.п.). Суд вправе обязать родителей принять участие как в произведенных расходах, так и в расходах, которые будут необходимы в дальнейшем. Размер участия в таких расходах определяется судом в твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей определенному количеству базовых величин, исходя из материального и семейного положения лица, с которого взыскиваются алименты, и лица, получающего их.

Исходя из содержания этой нормы, размер участия родителя в дополнительных расходах определяется размером понесенных и предстоящих расходов, период участия ограничивается моментом выздоровления.

Как заставить отца платить алименты в полном объеме? Ежемесячно он недоплачивает определенную сумму, ссылаясь на тяжелое материальное положение.

Согласно ст.111-1 Кодекса о браке и семье, при образовании задолженности по алиментам по вине того, кто обязан их уплачивать по судебному постановлению, предусмотрена неустойка в размере 0,3% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. Неустойка по алиментам взыскивается в порядке, установленном для взыскания алиментов. Кроме того, за уклонение от их уплаты предусмотрена уголовная ответственность по ст.174 УК.

Ребенок появился на свет от женатого мужчины. Могу ли рассчитывать на алименты?

По словам адвоката юридической консультации Советского района Гомеля Светланы Авраменко, взаимные права и обязанности между отцом и ребенком, если отец и мать ребенка не состоят в браке, возникают с момента внесения в установленном порядке сведений о нем как отце в запись акта о рождении ребенка (если отцовство устанавливается в органах ЗАГС) либо с момента вступления в законную силу решения суда об установлении отцовства. Таким образом, после установления отцовства есть основания для взыскания алиментов с отца в судебном порядке в случае, если он не предоставляет содержание своему ребенку.

Отец исправно выплачивает бывшей супруге алименты на содержание сына. Может ли он требовать от нее полного отчета, на что идут эти деньги? Есть подозрения, что деньги уходят не на ребенка, а на ее личные расходы.

Суммы, полученные в качестве алиментов, имеют целевое назначение и должны расходоваться на содержание ребенка. Человек, который уплачивает алименты, имеет право знать, как расходуются эти средства. Однако такая обязанность лица, получающего алименты, как предоставление отчета о целевом их использовании, законодательством Беларуси не предусмотрена.

Отец проводит отпуск с детьми. Есть ли какая-то скидка при выплате алиментов на этот месяц? По сути, в это время именно отец, а не мать, содержит ребенка?

Так как с отца по постановлению суда взысканы алименты на содержание детей, то независимо от того, с кем они находятся, отец обязан ежемесячно производить уплату алиментов в пользу матери на их содержание. Эта норма предусмотрена гл.11 Кодекса о браке и семье, отметила адвокат юридической консультации Советского района Гомеля Оксана Старовойтова.

Может ли мать выплачивать алименты вместо нерадивого сына?

Она может производить выплату алиментов вместо своего сына, однако в квитанциях об оплате необходимо указать в графе "плательщик" фамилию, имя, отчество сына, а не свою.

Отец выплачивает совсем небольшие алименты и никакого участия в жизни ребенка не принимает. Насколько мне известно, в будущем он может воспользоваться своим правом и потребовать от дочери выплаты средств на свое содержание. Так ли это? Стоит ли лишать его родительских прав, чтобы в дальнейшем дочь не была обязана его содержать.

Согласно ст.100 Кодекса о браке и семье, дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь. Содержание нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей является обязанностью их совершеннолетних трудоспособных детей.

Ст.101 Кодекса о браке и семье предусмотрено, что дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию родителей и возмещения затрат по уходу за ними, если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения родительских обязанностей.

Родители, лишенные родительских прав, утрачивают право на получение содержания от своих детей. Родители могут быть лишены родительских прав в случаях, предусмотренных ст.80 Кодекса о браке и семье.

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