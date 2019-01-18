Нарушения при госзакупках и оплате отпусков выявил областной Госконтроль в Ивацевичской райветстанции

Об итогах проведенной проверки ГУ «Ивацевичская районная ветеринарная станция» Комитетом госконтроля, корреспонденту pinsknews.by рассказал заместитель начальника управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета Дмитрий Бархатов.





Нарушения требований законодательства об осуществлении административных процедур, в области бюджетного и трудового законодательства, о государственных закупках и иные нарушения установлены Комитетом государственного контроля Брестской области в государственном учреждении «Ивацевичская районная ветеринарная станция».

Ветеринарная станция без оплаты, преимущественно сельскохозяйственным организациям Ивацевичского района, выполняла административные процедуры по выдаче ветеринарных справок, свидетельств и сертификатов, в то время как перечнем административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями, проведение указанных процедур предусмотрено после их оплаты. Также в отдельные периоды времени имели место факты взимания с превышением установленного законодательством предельного размера платы за осуществление административных процедур.

Кроме того в нарушение требований законодательства ветеринарная станция не перечисляла в полном объеме в доход бюджета денежные средства, полученные за услуги (работы), оказанные при осуществлении административных процедур.

С нарушением требований законодательства о государственных закупках проведена закупка легкового автомобиля марки «LADA XRAY» для аппарата райветстанции и закупка вакцин.

Выявлено использование средств бюджета на оплату труда сторожей при том, что фактически они в те же дни и время выполняли работы за плату в качестве сторожей в структурном подразделении «монтажно-строительный участок № 1 в г. Ивацевичи» ОАО «Гродногазстройизоляция».

Также с нарушением бюджетного законодательства ветеринарной станцией использовались бюджетные средства в связи с неосновательным предоставлением отдельным работникам дополнительных оплачиваемых отпусков.

Комитетом рассматривается вопрос о привлечении ветеринарной станции и ее должностных лиц к административной ответственности. Материалы проверки ветстанции направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям должностных лиц. В районный бюджет возвращены с начисленными процентами за пользование незаконно использованные средства.

Ивацевичскому райисполкому предложено принять меры реагирования по выявленным нарушениям, ужесточить контроль за деятельностью ветстанции и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.