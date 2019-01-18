Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям празднуют 20-летие

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19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. День спасателя отмечается сегодня в Беларуси.

Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям Беларуси сегодня празднуют свое 20-летие - 19 января 1999 года указом Президента было утверждено положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям. На ведомство были возложены функции государственного управления в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и были определены основные задачи. Позже 19 января был объявлен Днем спасателя.

Сегодня работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям готовы выполнять весь спектр аварийно-спасательных работ. Пожары, дорожно-транспортные происшествия, работа на воде, в лесу, в небе - спасатели готовы к решению даже самых сложных задач. Они не раз демонстрировали свой профессионализм при ликвидации крупных техногенных аварий, в борьбе с природными катаклизмами. В их числе спасение пострадавших, локализация опасных факторов, разбор завалов, нейтрализация сильнодействующих ядовитых веществ, обнаружение источников излучения, высотные и водолазные работы. Спасатели готовы прийти на помощь круглосуточно.

За годы существования профильного министерства в Беларуси сделано немало: работники МЧС ликвидировали более 150 тыс. чрезвычайных ситуаций и спасли больше 120 тыс. человек. Подготовлены тысячи специалистов, разработаны десятки инновационных подходов к обеспечению безопасности. В 2016 году появился и Университет гражданской защиты МЧС, созданный путем объединения столичного Командно-инженерного института, Гомельского инженерного института, а также Института переподготовки и повышения квалификации, который расположен в Борисовском районе.

Президентом была учреждена юбилейная медаль "20 лет органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь". Ею награждаются работники и гражданский персонал системы МЧС за образцовое выполнение служебных обязанностей, ветераны органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и другие лица, в том числе иностранные граждане, за значительный вклад в развитие и совершенствование деятельности в сферах защиты населения и территорий Беларуси от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной, промышленной, ядерной и радиационной безопасности, гражданской обороны.

Был выпущен и специальный почтовый блок "Современные спасатели", разработанный предприятием "Белпочта" в сотрудничестве с МЧС Беларуси. В его основе - эмблема центрального аппарата МЧС, на конверте изображена эмблема министерства.

Еще 20 января 2018 года был запущен проект #МЧС20. Каждый день в течение года на сайте ведомства размещался материал о работнике министерства. Всего вышло 365 текстов. Последний - о министре по чрезвычайным ситуациям Владимире Ващенко.

В год 20-летия органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям также планируется открыть после ремонта музей МЧС на ул. Городской Вал в Минске. Рядом с ним появится городская скульптура, изображающая пожарного прошлых лет.-0-