Трудовые субботы продолжаются, или Как борисовчане делают свой город краше

Источник материала: Единство

Не за горами открытие городского парка культуры и отдыха им. М. Горького. Поддержать субботник вызвались идеологи крупных предприятий. Всего в субботу в парке трудилось более 60 человек. Они дружно сгребали прошлогоднюю листву и собирали ее в мешки.

Еще один большой фронт работ развернулся возле памятника гражданам, расстрелянным немецко-фашистскими захватчиками в ноябре 1941 года. Этот монумент находится в районе УЗ «Борисовская больница № 2» под патронажем еврейского общественного объединения «Свет Меноры». На этом участке трудились заместитель председателя Борисовского райисполкома А.Ф. Копикова, главный врач УЗ «Борисовская ЦРБ» А.А. Дрозд, главный врач УЗ «Борисовская больница № 2» П.В. Хатько, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома Е.Л. Яночкин, а также – работники УП «Жилье», автопарка №3, медики, военные моряки.

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Екатерина ВОРОБЬЁВА, фото Анастасии МАТЮШЕНКО