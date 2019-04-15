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В Кировске прошел фестиваль православной культуры «Спадчына»

16.04.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В Кировске прошел фестиваль православной культуры «Спадчына»

На детскую программу фестиваля православной культуры «Спадчына» были приглашены приемные семьи района: Ольги Тарановой, Любови Шапоткиной, Натальи Ревякиной, Людмилы Даниловой и ребята из детского дома семейного типа Ларисы Калинкиной, а также воспитанники кружка «Школа православия для детей «Ангелочек» яслей-сада №4 и их родители.
Обращаясь к собравшимся, настоятель Покровской церкви прото­иерей Дмитрий Первий отметил: «Все мы ценим родной дом, дорожим светом в родительских окнах. Однако, нужно помнить, что кроме вещественного света, есть также и духовный — свет Божьей благодати. Касаясь каждого сердца, он делает наши души чище, дарит внутреннюю радость. А когда на сердце светло и радостно, тогда все ладится: и семейные дела, и бытовые. Все это, благодаря тем силам, которые мы получаем от света любви Господа».


В Кировске прошел фестиваль православной культуры «Спадчына»
Батюшка рассказал о празднике Благовещения, и все вместе помолились на начало благого дела.
После просмотра кукольного спектакля дети и их родители приняли участие в мастер-классах по изготовлению скворечников, цепочек и птичек.
Инструктор по трудотерапии РЦСОН Вероника Петруша провела мастер-класс по изготовлению корзинок для Пасхальных яиц, а также объемных декоративных цветов — для преподавателей воскресной школы.
7 апреля для учеников воскресной школы прошел урок «Птицы родного края», посвященный пернатым, их образу жизни, а также традициям праздника Благовещения, связанным с ними. Его провела прихожанка Покровского храма Марина Дударенко. Она отметила не только внешний вид и характерные особенности птиц, но и отличия в повадках, гнездовьях, подготовила аудиозаписи их пения.


В Кировске прошел фестиваль православной культуры «Спадчына»


В Кировске прошел фестиваль православной культуры «Спадчына»
Во время урока ребята узнали, что в настоящее время в Беларуси проживает 329 видов птиц.
С интересом ученики слушали, что наши предки жили промыслами, были близки к природе, но дома у них не было заморских попугаев и канареек в клетках, как сейчас. А вот раненых птиц подбирали и выхаживали. Но известно, что в неволе птицы могут потерять способность летать буквально за несколько дней. Поэтому их нужно тренировать — давать летать по дому, чтобы они вновь могли приспособиться к своей обычной жизни.


В Кировске прошел фестиваль православной культуры «Спадчына»


В Кировске прошел фестиваль православной культуры «Спадчына»
На Благовещение была традиция выпускать пернатых на волю. Люди по чистоте душевной верили, что, если освободили птичку, то она, высоко летая, долетит до Самого Господа и будет ходатайствовать пред Ним о спасении души своего освободителя.
В 1995 году патриарх Алексий II возродил эту интересную традицию: 7 апреля с крыльца Благовещенского Собора он выпустил в небо над Кремлем белых голубей. Патриарх Алексий II символически сравнивал выпуск птиц с обретением душой свободы от рабства греху.
Затем ученики пошли в городской парк, где смогли наблюдать за пернатыми в подзорную трубу. На специальных рисунках они отмечали, какую птицу увидели. Всего за полчаса было отмечено 10 видов.
В завершение урока ученик воскресной школы Марк Петруша провел мастер-класс по изготовлению птички в технике оригами.


В Кировске прошел фестиваль православной культуры «Спадчына»


В Кировске прошел фестиваль православной культуры «Спадчына»
8 апреля преподаватель воскресной школы Татьяна Ильюткина на занятиях кружка «Школа православия для детей «Ангелочек» в яслях-саду №4 передала заведующей учреждением Татьяне Артюховой скворечники и синичники, сделанные во время фестиваля «Спадчына». Рассказала о птицах, их домиках, спела песни о пернатых. Дети и их воспитатели договорились внимательно наблюдать за птичками, которые поселятся в новых домиках.
Евгения БЕЛЬКО.

 
 
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На детскую программу фестиваля православной культуры «Спадчына» были приглашены приемные семьи района: Ольги Тарановой, Любови Шапоткиной, Натальи...
 
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