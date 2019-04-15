В Кировске прошел фестиваль православной культуры «Спадчына»

Источник материала: Кировец





На детскую программу фестиваля православной культуры «Спадчына» были приглашены приемные семьи района: Ольги Тарановой, Любови Шапоткиной, Натальи Ревякиной, Людмилы Даниловой и ребята из детского дома семейного типа Ларисы Калинкиной, а также воспитанники кружка «Школа православия для детей «Ангелочек» яслей-сада №4 и их родители.

Обращаясь к собравшимся, настоятель Покровской церкви прото­иерей Дмитрий Первий отметил: «Все мы ценим родной дом, дорожим светом в родительских окнах. Однако, нужно помнить, что кроме вещественного света, есть также и духовный — свет Божьей благодати. Касаясь каждого сердца, он делает наши души чище, дарит внутреннюю радость. А когда на сердце светло и радостно, тогда все ладится: и семейные дела, и бытовые. Все это, благодаря тем силам, которые мы получаем от света любви Господа».





Батюшка рассказал о празднике Благовещения, и все вместе помолились на начало благого дела.

После просмотра кукольного спектакля дети и их родители приняли участие в мастер-классах по изготовлению скворечников, цепочек и птичек.

Инструктор по трудотерапии РЦСОН Вероника Петруша провела мастер-класс по изготовлению корзинок для Пасхальных яиц, а также объемных декоративных цветов — для преподавателей воскресной школы.

7 апреля для учеников воскресной школы прошел урок «Птицы родного края», посвященный пернатым, их образу жизни, а также традициям праздника Благовещения, связанным с ними. Его провела прихожанка Покровского храма Марина Дударенко. Она отметила не только внешний вид и характерные особенности птиц, но и отличия в повадках, гнездовьях, подготовила аудиозаписи их пения.











Во время урока ребята узнали, что в настоящее время в Беларуси проживает 329 видов птиц.

С интересом ученики слушали, что наши предки жили промыслами, были близки к природе, но дома у них не было заморских попугаев и канареек в клетках, как сейчас. А вот раненых птиц подбирали и выхаживали. Но известно, что в неволе птицы могут потерять способность летать буквально за несколько дней. Поэтому их нужно тренировать — давать летать по дому, чтобы они вновь могли приспособиться к своей обычной жизни.











На Благовещение была традиция выпускать пернатых на волю. Люди по чистоте душевной верили, что, если освободили птичку, то она, высоко летая, долетит до Самого Господа и будет ходатайствовать пред Ним о спасении души своего освободителя.

В 1995 году патриарх Алексий II возродил эту интересную традицию: 7 апреля с крыльца Благовещенского Собора он выпустил в небо над Кремлем белых голубей. Патриарх Алексий II символически сравнивал выпуск птиц с обретением душой свободы от рабства греху.

Затем ученики пошли в городской парк, где смогли наблюдать за пернатыми в подзорную трубу. На специальных рисунках они отмечали, какую птицу увидели. Всего за полчаса было отмечено 10 видов.

В завершение урока ученик воскресной школы Марк Петруша провел мастер-класс по изготовлению птички в технике оригами.











8 апреля преподаватель воскресной школы Татьяна Ильюткина на занятиях кружка «Школа православия для детей «Ангелочек» в яслях-саду №4 передала заведующей учреждением Татьяне Артюховой скворечники и синичники, сделанные во время фестиваля «Спадчына». Рассказала о птицах, их домиках, спела песни о пернатых. Дети и их воспитатели договорились внимательно наблюдать за птичками, которые поселятся в новых домиках.

Евгения БЕЛЬКО.