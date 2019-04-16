СУДАК УШЁЛ НА НЕРЕСТ

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Судака поймать очень легко: в период нереста он бросается на любой движущийся предмет в воде, — пояснил старший государственный инспектор Минской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Поляк. — В ближайшие дни начнем проводить рейды по водоемам. Тем временем, продолжается акция по приему запрещенных орудий рыболовства и сетей. По словам инспектора, в Минской области добровольно сдано 2 840 метров сетематериалов.

http://minsk-region.gov.by/ru/homepage/novosti-oblasti/item/39928-sudak-ushyol-na-nerest