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СУДАК УШЁЛ НА НЕРЕСТ

17.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

Судака поймать очень легко: в период нереста он бросается на любой движущийся предмет в воде, — пояснил старший государственный инспектор Минской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Поляк. — В ближайшие дни начнем проводить рейды по водоемам. Тем временем, продолжается акция по приему запрещенных орудий рыболовства и сетей. По словам инспектора, в Минской области добровольно сдано 2 840 метров сетематериалов.

http://minsk-region.gov.by/ru/homepage/novosti-oblasti/item/39928-sudak-ushyol-na-nerest

 

 
 
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Природоохранная инспекция Минской области устанавливает запрет на вылов судака с 15 апреля по 30 мая в связи с нерестом.
 
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