С бассейном, кафе и большим спортзалом. В Новогрудке строят ФОК

Источник материала: Tut.by

В Новогрудке началось строительство крупного физкультурно-оздоровительного комплекса. Спортивный зал рассчитан на 750 мест, 25-метровый бассейн будет иметь пять дорожек для плавания. Множество игровых залов — для борьбы, гимнастики, аэробики, тренажерных. Будет и кафе на 30 мест, сообщает «Гродненская правда».



Фото: grodnonews.by

— Город давно нуждался в этом объекте, — рассказал заместитель председателя Новогрудского райисполкома Александр Гриц. — Двух спортивных школ, которые существуют в городе, недостаточно. Кстати, с открытием ФОКа сюда перейдет одна из них.

Это уже второй на Гродненщине значимый социальный объект после сданного в прошлом год ФОКа в Островце. Оба здания проектировали в институте «Гродногражданпроект».

— В основу конструкции будущего спортзала запроектировали металлический несущий каркас, который предусматривает обработку специальными огнезащитными средствами, — рассказывает главный архитектор проектов института Олег Хазей.



Фото: grodnonews.by

Эту работу уже начинает выполнять областной комбинат противопожарных работ. Как сообщила директор организации Елена Жамойтина, на объект привлекаются специалисты из трех участков предприятия — Новогрудского, Лидского и Слонимского.

— Нам предстоит обработать более 10 тысяч квадратных метров металлоконструкций специальным раствором, который применяли на объектах Белорусской АЭС, ТРК «ТРИНИТИ» и на здании Островецкого ФОКа, — рассказывает Елена Жамойтина. — Огнезащита металлических, бетонных и железобетонных конструкций выдерживает температуру до 500 градусов, дает возможность ликвидировать пожар без обрушения здания, при этом сохраняются несущие опорные балки.

По плану основные работы завершатся к концу года, а открытие ФОКа в Новогрудке намечено на первый квартал 2020-го.