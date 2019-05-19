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С бассейном, кафе и большим спортзалом. В Новогрудке строят ФОК

20.05.2019 11:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новогрудке началось строительство крупного физкультурно-оздоровительного комплекса. Спортивный зал рассчитан на 750 мест, 25-метровый бассейн будет иметь пять дорожек для плавания. Множество игровых залов — для борьбы, гимнастики, аэробики, тренажерных. Будет и кафе на 30 мест, сообщает «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by

— Город давно нуждался в этом объекте, — рассказал заместитель председателя Новогрудского райисполкома Александр Гриц. — Двух спортивных школ, которые существуют в городе, недостаточно. Кстати, с открытием ФОКа сюда перейдет одна из них.

Это уже второй на Гродненщине значимый социальный объект после сданного в прошлом год ФОКа в Островце. Оба здания проектировали в институте «Гродногражданпроект».

— В основу конструкции будущего спортзала запроектировали металлический несущий каркас, который предусматривает обработку специальными огнезащитными средствами, — рассказывает главный архитектор проектов института Олег Хазей.


Фото: grodnonews.by

Эту работу уже начинает выполнять областной комбинат противопожарных работ. Как сообщила директор организации Елена Жамойтина, на объект привлекаются специалисты из трех участков предприятия — Новогрудского, Лидского и Слонимского.

— Нам предстоит обработать более 10 тысяч квадратных метров металлоконструкций специальным раствором, который применяли на объектах Белорусской АЭС, ТРК «ТРИНИТИ» и на здании Островецкого ФОКа, — рассказывает Елена Жамойтина. — Огнезащита металлических, бетонных и железобетонных конструкций выдерживает температуру до 500 градусов, дает возможность ликвидировать пожар без обрушения здания, при этом сохраняются несущие опорные балки.

По плану основные работы завершатся к концу года, а открытие ФОКа в Новогрудке намечено на первый квартал 2020-го.

 
 
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В Новогрудке началось строительство крупного физкультурно-оздоровительного комплекса.
 
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