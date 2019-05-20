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«Налажали все, кто занимался этим сезоном». Фанаты «Игры престолов» - о финале сериала
21.05.2019 08:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
8 лет мы ждали финала «Игры престолов». Вечером 21 мая фанаты собрались вместе в Песочнице, чтобы посмотреть итог многолетней саги. AFISHA.TUT.BY поговорила с поклонниками сериала о последнем эпизоде (почти все недовольны), петиции(в ней есть спойлеры!) и желании увидеть продолжение.
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AFISHA.TUT.BY поговорила с поклонниками сериала о последнем эпизоде, петиции и желании увидеть продолжение.
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