«Налажали все, кто занимался этим сезоном». Фанаты «Игры престолов» - о финале сериала

Источник материала: Tut.by

8 лет мы ждали финала «Игры престолов». Вечером 21 мая фанаты собрались вместе в Песочнице, чтобы посмотреть итог многолетней саги. AFISHA.TUT.BY поговорила с поклонниками сериала о последнем эпизоде (почти все недовольны), петиции(в ней есть спойлеры!) и желании увидеть продолжение.

ОСТОРОЖНО, спойлеры!