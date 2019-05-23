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Услуги ЖКХ: что это и в чем разница между техобслуживанием и техремонтом? Разъясняет специалист

24.05.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Услуги ЖКХ: что это и в чем разница между техобслуживанием и техремонтом? Разъясняет специалист

Если дома тепло, есть вода, с крыши не течет, то и претензий к работникам ЖКХ обычно не возникает. Бережное отношение к зданию и коммуникациям, в том числе со стороны жильцов, гарант надежности и долговечности функционирования внутридомовых систем и здания в целом.

Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 27.01.2009 №99 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» утвержден перечень основных жилищно-коммунальных услуг, к которым относятся техническое обслуживание, текущий ремонт и капитальный ремонт жилищного фонда.
Что же это за услуги, которые по праву носят статус обязательных? Прежде всего, нужно знать разницу между текущим ремонтом и техническим обслуживанием. Об этом дает разъяснения ведущий инженер
по содержанию, эксплуатации и ремонту зданий и сооружений УКП «Жилкомхоз» Сергей Чабан.

Техническое обслуживание
Под техническим обслуживанием понимается обслуживание и обеспечение в исправном состоянии общего имущества (то есть то имущество, которое находится в подъезде, в общем стояке, в подвале, на чердаке и тому подобных местах, но не в квартире). Все работы, которые касаются технического обслуживания систем и сетей в квартире, не подпадают под понятие «техническое обслуживание жилого дома» (за исключением случаев, когда в квартире необходимо производить ремонт в связи с неисправностями инженерных систем или строительных конструкций общего имущества).
Техническое обслуживание дома включает следующие виды работ: контроль за техсостоянием зданий путем проведения технических осмотров; профилактическое техобслуживание, наладку, регулирование и текущий ремонт инженерных систем зданий; текущий ремонт содержание в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии помещений и строительных конструкций зданий, благоустройство и озеленение прилегающей к зданию территории; подготовку помещений зданий, инженерных систем и внешнее благоустройство зданий к сезонной эксплуатации (в осенне-зимний и весенне-летний периоды года); проведение необходимых работ по устранению аварий; учет и контроль расхода топливно-энергетических ресурсов и воды, сервисное обслуживание приборов учета расхода тепла и воды.
Техническое обслуживание зданий должно осуществляться в соответствии с планами-графиками, разрабатываемыми на основе осеннего осмотра и уточняемыми по результатам весеннего осмотра, с учетом сведений диспетчерских служб о неисправностях систем и оборудования, нарушении параметров и режимов эксплуатации зданий.

Текущий ремонт
Текущий ремонт — жилищно-коммунальная услуга по предотвращению интенсивного износа, восстановлению исправности и устранению повреждений конструктивных элементов, инженерных систем.
Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 4 июня 2014 г. №12 определен перечень видов работ по текущему ремонту жилищного фонда, источниками финансирования которых являются средства местных бюджетов, а также иные источники финансирования, не запрещенные законодательством. Так, за счет средств местных бюджетов выполняются работы по текущему ремонту фундаментов и стен подвальных помещений, текущий ремонт и локальное утепление фасадов, ремонт кровель, ремонт и замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования, ремонт входных групп, вентиляционных шахт, внутридомовой системы холодного водоснабжения, канализации (до отводных трубопроводов в квартирах), замена отдельных участков трубопроводов системы отопления и секций отопительных приборов, а также некоторые другие работы.
Согласно п. 8 Правил пользования жилыми помещениями, содержание жилых и вспомогательных помещений, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 21 мая 2013 г. №399, собственники жилых помещений частного жилищного фонда, наниматели жилых помещений государственного жилищного фонда, дольщики, заключившие договоры, предусматривающие передачу им во владение и пользование объектов долевого строительства, члены организации застройщиков обязаны проводить за свой счет, в том числе с привлечением специализированных организаций, текущий ремонт жилых помещений, ремонт печей, а также замену и ремонт внутриквартирного электрического (плиты, вытяжные электровентиляторы, водонагреватели), газового (плиты, котлы, водонагреватели), санитарно-технического (ванны, мойки, умывальники, унитазы, смывные бачки, смесители) и иного оборудования (за исключением системы отопления, системы противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации), установку, замену и ремонт приборов индивидуального учета расхода газа, воды, тепловой и электрической энергии (в том числе находящихся во вспомогательных помещениях), а также внутриквартирной электропроводки, за исключением случаев устранения дефектов и неисправностей в жилых помещениях, которые появились вследствие неисправностей конструктивных элементов, инженерных систем не по их вине.
Кроме того, согласно постановлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 4 июня 2014 г. №12 в настоящее время работы по ремонту подъездов выполняются за счет собственников и нанимателей жилых помещений.

Капитальный ремонт
Капитальный ремонт жилых домов (в том числе многоквартирного дома) — это ремонт, связанный с обновлением и восстановлением основных потребительских, физико-технических и визуальных (эстетических) качеств зданий, утраченных в процессе многолетней эксплуатации.
Необходимость проведения капитального ремонта жилого дома определяется на основании обследования состояния дома и срока его службы, оценивается организацией, эксплуатирующей жилой дом, а период проведения капитального ремонта жилого дома указывается в перспективной графике и текущем графике, которые утверждаются местным исполкомом. Эти графики публикуются в районной газете, размещаются на сайтах Кировского районного исполнительного комитета и УКП «Жилкомхоз».
Гарантийный срок на проведенные работы по капитальному ремонту жилых помещений — 5 лет. Гарантийный срок на проведение работы по текущему ремонту — 2 года.
В случае грамотной и бережной эксплуатации жилых домов, а также соблюдения норм по проведению технического обслуживания позволяют поддерживать здание в надлежащем состоянии с соответствующим внешним видом на протяжении всего периода между капремонтами.
В целях оперативного решения вопросов по техническому обслуживанию и ремонту зданий и сооружений жилищного фонда принимаются заявки от населения о неисправностях инженерных систем и строительных конструкций, в том числе внутриквартирных, о нарушениях режима работы инженерного оборудования. Регистрация заявок производится диспетчерской службой УКП «Жилкомхоз» письменно либо на короткий номер аварийно-диспетчерской службы 115.

 

 
 
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Если дома тепло, есть вода, с крыши не течет, то и претензий к работникам ЖКХ обычно не возникает. Бережное отношение к зданию и коммуникациям, в том числе со...
 
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