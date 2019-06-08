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Грозы грозят. На воскресенье объявлен желтый уровень опасности
09.06.2019 11:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 9 июня, в воскресенье, в отдельных районах Беларуси ожидаются грозы, при грозах — усиление ветра порывами до 15−18 м/с,
В середине дня местами по юго-востоку страны максимальная температура воздуха достигнет +30...31ºС.
В Минске ожидаются грозы, температура днем +25...27 градусов.
10 июня, в понедельник, по юго-востоку страны в отдельных районах ожидаются грозы, днем при грозах усиление ветра порывами до 15−18 м/с.
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Днем 9 июня, в воскресенье, в отдельных районах Беларуси ожидаются грозы, при грозах - усиление ветра порывами до 15−18 м/с, сообщает «Белгидромет».
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