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Двое граждан Казахстана пытались сбыть в Витебской области 11,5 тысячи фальшивых евро

11.06.2019 15:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двоих граждан Казахстана обвиняют в сбыте фальшивой валюты в особо крупном размере на территории Витебской области, сообщает СК.

В декабре прошлого года 33-летний и 41-летний граждане Казахстана играли в витебском казино, затем переехали в игорное заведение в Дубровенском районе. Мужчины проиграли все наличные и пошли в обменник, где отдали кассиру 5 тысяч поддельных евро. Сотрудница банка распознала фальшивки и вызвала милицию.

Задержали гостей из Казахстана на трассе. Позже в лесу, где они пытались скрыться, силовики нашли еще 3 тысячи поддельных евро.

По данным следствия, мужчины привезли поддельные 11,5 тысячи евро из-за границы. Пытались на них купить автомобиль (но продавец отказался от сделки), рассчитаться ими за проезд на такси, обменять на белорусские рубли в банках и у людей. Следствие установило, что 500 евро мужчины сбыли с рук жителю Орши.

В ходе расследования дела установлено, что 41-летний мужчина в декабре 2018 года перевез на автомобиле через границу с Россией не менее 6 капсул трамадола и хранил психотроп, пока его не нашла милиция.

Мужчин обвиняют в незаконных перемещении через границу психотропных веществ и их хранении и перевозке без цели сбыта; хранении с целью сбыта и сбыте поддельной иностранной валюты в особо крупном размере.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
Теги: Курсы валют, Витебск
 
 
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В декабре прошлого года 33-летний и 41-летний мужчины в банке в Дубровенском районе пытались сбыть десять фальшивых купюр по 500 евро. Оператор усомнился в их...
 
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