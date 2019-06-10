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Двое граждан Казахстана пытались сбыть в Витебской области 11,5 тысячи фальшивых евро
11.06.2019 15:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Двоих граждан Казахстана обвиняют в сбыте фальшивой валюты в особо крупном размере на территории Витебской области,
В декабре прошлого года 33-летний и 41-летний граждане Казахстана
Задержали гостей из Казахстана на трассе. Позже в лесу, где они пытались скрыться, силовики нашли еще 3 тысячи поддельных евро.
По данным следствия, мужчины привезли поддельные 11,5 тысячи евро из-за границы. Пытались на них купить автомобиль (но продавец отказался от сделки), рассчитаться ими за проезд на такси, обменять на белорусские рубли в банках и у людей. Следствие установило, что 500 евро мужчины сбыли с рук жителю Орши.
В ходе расследования дела установлено, что 41-летний мужчина в декабре 2018 года перевез на автомобиле через границу с Россией не менее 6 капсул трамадола и хранил психотроп, пока его не нашла милиция.
Мужчин обвиняют в незаконных перемещении через границу психотропных веществ и их хранении и перевозке без цели сбыта; хранении с целью сбыта и сбыте поддельной иностранной валюты в особо крупном размере.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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В декабре прошлого года 33-летний и 41-летний мужчины в банке в Дубровенском районе пытались сбыть десять фальшивых купюр по 500 евро. Оператор усомнился в их...
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