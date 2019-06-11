«В 7 утра была на месте». Как началась подача документов в гимназии

Источник материала: Tut.by

В среду, 12 июня, гимназии начали принимать документы. Часто отдать детей в эти учебные заведения хотят не только родители, чьи дома относятся по регистрации, но и семьи с других улиц. Их надежда — свободные места. Чтобы попасть на такое место, некоторые мамы и папы еще в учебном году записываются на прием к директорам гимназий или в первый день приема документов выстраиваются в очереди. Правда, очереди фиксирвоали в регионах, в Минске корреспонденты TUT.BY их не нашли.



Очередь на подачу заявлений в гимназию № 1 Бреста , вечер 11 июня. Прием заявлений стартовал сегодня, 12 июня. Фото читателя TUT.BY

Утром у дверей Смолевичской районной гимназии было многолюдно. Чтобы записать сына в 5 класс, Наталье пришлось занять очередь в 7 утра.

— Гимназия у нас в городе одна. Принимают детей с 5 по 11 класс, обычно набирают два класса по 20 человек, — вводит в курс дела Наталья. — Учеников, которые относятся сюда по прописке больше, чем мест. Поэтому в прошлом году, когда отменили экзамены, утром у гимназии стояла небольшая очередь.

Вчера в поликлинике Наталья случайно услышала, что и в этот раз родители с регистрацией собираются чуть ли не с палатками караулить рассвет 12 июня.

— Документы начинали принимать в 8 утра, в семь я была на месте, мой номер в очереди оказался 24-м, — продолжает Наталья. — Знакомая мама, которая стояла впереди, сказала, что пришла в 6 утра. В очереди стояли даже учителя, которые здесь преподают. Запись проходила довольно спокойно. Запомнила женщину, которая была 44-й. Она все повторяла: «Зачем я здесь сижу?»

Подала ли эта женщина документы, собеседница не знает. Но, говорит, каждый, кто не попал в топ-40, надеется, что кто-то впереди стоящий может отказаться. Семья, например, переедет, решат отправить ребенка в обычную школу.

В августе, пояснили Наталье, им сообщат: попал сын в гимназию или нет. Скорее всего, они пройдут. Оснований отказать им, говорит собеседница, у учебного заведения нет.

«Без резолюции директора документы у вас никто не примет»

В Минске ситуация оказалась поспокойнее, чем в регионах. Для семей, которые по регистрации закреплены за гимназиями, все просто. До 28 августа все нужные документы будущих первоклассников родители должны подать в приемную комиссию — и ждать зачисления.



Минская гимназия № 31, на часах примерно 7.40 утра. Очереди нет

Тем, кто по адресу попадает в школу, а мечтает учиться в гимназии — сложнее. Документы они тоже подают до 28-го. До 29-го комиссия их рассмотрит, 30 августа в гимназиях зачисление.

Прошлым летом, как и сейчас в Смолевичах, некоторые мамы и папы с утра занимали места в очередях. В этот раз родительских караулов журналисты TUT.BY не встретили.

Примерно 7.40 возле гимназии № 31, что на улице Мазурова, никого. Работники говорят, что в очереди уже никто не выстраивается. Зачем?

— Если не попадаете по прописке, нужно записаться на прием к директору, — протягивает бумажку с номером телефона одна из работниц. — Без резолюции директора документы у вас никто не примет.

Похожая ситуация и в гимназии № 20. В 8.10 на здешнем входе тоже тишина.



Гимназия № 20, на часах примерно 8.10 утра.

— Вот с 7 утра только две девочки ждут, — показывает одна из сотрудниц на девушек, расположившихся на скамейке фойе. — Директор будет к девяти, подойдете, пообщаетесь. Вообще, те, кто без прописки еще в учебном году приходили. Людей было много, мест может уже и не осталось.

Об этом же говорят и в гимназии № 50 на Киселева. Среди желающих отправить сюда ребенка-первоклассника люди из города и из Минского района.



Гимназия № 50, на часах примерно 9 утра.

— Людей звонило и приходило много. Остались ли еще места, не знаю, — говорит одна из сотрудниц. — Ведь только из тех, чьи братья-сестры учатся у нас, желающих человек 50.

А они, делится она мнением, наверное, в приоритете.

«Есть два вакантных места, на них попадут два первых человека из журнала»

На примере своего района специалисты управления образования Фрунзенского района пояснили, как проходит подача документов на свободные места.

Все зависит от учреждения. В каких-то гимназиях такой подачи и вовсе нет. Классы полностью заполняются ребятами, которые относятся к учебному заведению по регистрации.

— А если свободные места все-таки есть?

— В учебных заведения есть журнал, в котором регистрируются заявления на свободные места. 28 августа закончится прием документов от тех, кто зарегистрирован в микрорайоне. Затем сотрудники обзвонят тех, кто относится к гимназии, но почему-то не принес документы. Например, подал их в школу. После этого, если остались свободные места, на них зачислят детей, записанных в журнале. Предположим, есть два вакантных места, на них попадут два первых человека из журнала.

— Если старший брат или сестра учится в гимназии, то младшие в приоритете на свободные места?

— В прошлом году Мингорисполком принял такое решение, но на данный момент такого письма нет.