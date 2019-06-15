РЕПОРТАЖ: Операции с 3D-моделью сердца: медицинским прорывом белорусов заинтересовались в Лондоне

Источник материала: БелТА

Когда увлеченность своим делом соединяется с желанием помогать - рождаются медицинские открытия. Таким стала белорусская новация в лечении гипертрофической кардиомиопатии. В РНПЦ "Кардиология" пациентов с этой коварной болезнью уже два года успешно оперируют с использованием 3D-модели сердца. Технология, которую можно назвать прорывом, спасла жизнь более 70 пациентам. Заинтересовала она и коллег из крупнейшей частной клиники Лондона, специализирующейся на лечении заболеваний сердца и легких.

"С доктором Фабио де Робертисом, итальянским кардиохирургом, который работает в известной английской клинике Royal Brompton & Harefield Hospitals, мы встретились на Съезде Европейского общества кардиоторакальных хирургов в Милане в ноябре 2018 года, - рассказал кардиохирург РНПЦ "Кардиология" Владимир Андрущук, автор белорусской методики. - Я представлял доклад по ранним результатам хирургического лечения пациентов с гипертрофической кардиомиопатией с использованием распечатанной на 3D-принтере модели сердца. Он вызвал живое обсуждение, и несколько коллег из зарубежных стран высказали пожелание приехать к нам на обучение".

Белорусская методика заинтересовала лектора с мировым именем. Сам Фабио де Робертис - признанный лектор на международных курсах в Лондоне, куда приезжают кардиохирурги со всего мира. Он читает лекции по трансплантации сердца, разбирает сложные ситуации в кардиохирургии, консультирует по повторным операциям. Чтобы комплексно изучить новую технологию и серьезно подойти к проведению вмешательства, в Беларусь он берет с собой коллегу - радиолога клиники.

3D-модель, которую используют белорусские кардиохирурги, - точный прототип биологического сердца. Для каждого пациента ее создают индивидуально. Трехмерная модель помогает не только определить план предстоящей операции, но и провести контроль объема выполненного хирургического вмешательства. В качестве "информационного шаблона" для ее печати используют данные компьютерной томографии с контрастным усилением. Этим занимается все рентгеновское отделение, в частности врач-рентгенолог Ирина Гайдель. Ультразвуковую диагностику гипертрофической кардиомиопатии в том числе проводят врачи центра Татьяна Севрук и Ираида Устинова.

Ранее перевод изображения в виртуальную 3D-модель, которая будет пригодна для печати, занимал фактически до 20 часов. Теперь же врач-интерн Артем Невыглас оптимизировал процесс, что позволяет подготовить модель всего за час. Однако по-прежнему это кропотливый труд: в специальной программе надо прорисовывать мельчайшие детали. К слову, первую виртуальную модель для 3D-печати подготовила рентгенолог Анна Модель.

Сначала Артем Невыглас проводит виртуальную операцию. И только после этого результаты вмешательства переносят в 3D-печать: формируют фрагмент межжелудочковой перегородки, который необходимо удалить, а также саму перегородку. Уже в операционной 3D-модель сердца помогает кардиохирургам Владимиру Андрущуку и Виталию Одинцову определить глубину иссечения межжелудочковой перегородки, которую невозможно измерить другим способом во время операции.

"Результаты действительно впечатляют. Ранее, до внедрения этой методики, половине пациентов с гипертрофической кардиомиопатией мы вынуждены были имплантировать механические протезы клапанов. За два года, в течение которых работаем по технологии с использованием 3D-модели сердца, не было ни одного случая протезирования клапана. То есть все "детали" в сердце остались родными", - сказал Владимир Андрущук.

Протезирование клапана, особенно митрального, у людей с повышенной массой тела зачастую было связано с тяжелыми последствиями. "Исходя из нашего предыдущего опыта, четверть таких пациентов за последние 8 лет имела протез-зависимые осложнения, а 10% погибали от таких осложнений. К тому же качество жизни хуже, потому что люди вынуждены всю свою жизнь принимать антикоагулянты (препараты, разжижающие кровь), чтобы не произошел тромбоз протеза. Да и сами протезы стоят недешево", - отметил кардиохирург.

По его словам, протезирование митрального клапана применяют достаточно часто, если операция по поводу гипертрофической кардиомиопатии оказывается неэффективной. Хирурги видят результат сразу же после проведенного вмешательства. По результатам контрольной эхокардиографии принимается решение, нужно ли повторно останавливать сердце и менять клапан. В сложных случаях решают протезировать изначально. До внедрения новой технологии на практике требовалась такая методика половине пациентов.

Мировые подходы к хирургии гипертрофической кардиомиопатии отличаются. В Европе по большей части применяют методики малоинвазивного вмешательства. В артерию вводят препарат, тем самым инициируя в нужной зоне искусственно вызванный инфаркт. Так снижается гипертрофия. Однако по всем критериям эффективность такой процедуры на порядок ниже. "Инфаркт - это рубец, это зона, которая сама по себе является аритмогенной, то есть может вызывать злокачественные нарушения ритма. К тому же нарушаются сократительные способности сердца. Более того, такую операцию можно выполнить не у каждого пациента", - отметил Владимир Андрущук. Несмотря на худшие результаты, эта методика набирает популярность в Европе. А в США, к слову, наоборот, чаще используют открытые хирургические вмешательства.

Сейчас команда Владимира Андрущука ведет научные поиски, пытаясь расширить область применения технологии, оперируя таким образом пациентов и с другими патологиями. На сегодня по белорусской методике с использованием 3D-модели сердца прооперировано более 70 пациентов, в том числе 65 - с гипертрофической кардиомиопатией. У остальных были или аортальные пороки сердца, или увеличение межжелудочковой перегородки. 3D-модель используют как визуализацию в сложных случаях. Такого колоссального эффекта, как при лечении гипертрофической кардиомиопатии, еще не достигли. Хотя перспективы, бесспорно, серьезные.

Каждое напечатанное сердце в РНПЦ сохраняют. Не исключено, что в будущем отдельная научная работа будет посвящена анатомии межжелудочковой перегородки.

Инновационность и перспективность подхода в прошлом году оценили кардиохирурги из Высшей медицинской школы Ганновера, когда приезжали в белорусский центр на обучение. Будучи впечатленными результатами, они отмечали, что метод с использованием 3D-модели позволяет до миллиметра запланировать точный ход операции, чтобы получить идеальный вариант. До сих пор это делалось на глаз, так что белорусы сделали большой шаг к индивидуализированной медицине. Такой же оценки, без сомнения, можно ожидать и от коллег из лондонской клиники, которые 20-21 июня посетят РНПЦ "Кардиология".

Неподдельный интерес зарубежных коллег к белорусским новациям в медицине позволяет утверждать, что Минск все громче заявляет о себе как центр компетенций по многим направлениям. Открытия и достижения - заслуга неравнодушных, увлеченных специалистов, которые сегодня, к слову, отмечают свой профессиональный праздник - День медицинского работника.

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,

ФОТО Дениса КОСТЮЧЕНКО,

БЕЛТА.-0-