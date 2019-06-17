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«Незнакомый мужчина ударил сына по щеке» - конфликт на детской площадке закончился заявлением в милицию

18.06.2019 14:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел 14 июня в Каменной горке в Минске. Дети минчанки Екатерины играли с друзьями на площадке. У старшего сына произошел конфликт с соседским мальчишкой, младше его на лет пять. «Маленький мальчик мешал им играть, бегал под ногами, — говорит мама. — Дети просили его уйти, но он продолжал бегать. Мой Артем легонько ударил его под попу ногой, так говорит он сам и его друзья. Соседский мальчик нашел где-то бутылку и в ответ ударил моего сына по голове, мы потом холодом ему прикладывали». Но конфликт на этом не закончился. В воскресенье разобраться с Артемом на детскую площадку пришел папа соседского мальчишки.


Екатерина прислала в редакцию фото сына после инцидента на детской площадке. На шее — кровоподтек. Фото: из архива героини

— Вечером в воскресенье дети вышли на улицу, у меня сыновья — двойняшки, — рассказывает Екатерина. — Как потом мне стало известно, на улице к ним подошел папа соседского мальчика, отвел старшего сына Артема в кусты, это место не просматривается с камер видеонаблюдения. И там силой его держал, говорил своему сыну, чтобы тот бил Артема по лицу. Тот раз ударил, а отец ему говорит: «Давай еще, бей сильней!» Тот второй раз ударил. Третий удар нанес уже сам мужчина. Рядом находился мой младший сын и еще два друга детей. Они все видели и мне потом рассказали. Не знаю, почему Артем не вырвался, почему не звал на помощь. Вообще-то он у нас парень смелый. Но как он мне потом сказал — испугался настолько, что не знал, что делать, — впал в ступор просто.

Екатерина, как только узнала о случившемся, позвонила в милицию.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина в голубой майке уводит с детской площадки 10-летнего Артема. Рядом идет мальчик в желтой майке — это 5-летний Павел, второй участник конфликта.

Ни имени, ни места жительства соседа Екатерина не знает. Известно только, что сыну соседа пять-шесть лет, зовут его Павел.

— Через минут сорок приехала милиция. Для меня это вопрос принципиальный — как может взрослый человек бить ребенка? Чему он учит своего сына и других детей? Почему он как родитель не пришел ко мне, мы бы как взрослые люди все обсудили, выяснили, кто прав, а кто виноват. Если были вопросы к моему сыну, я готова разбираться и отвечать. Но никто не имеет права подходить к моему ребенку и бить его. В милиции я настаивала, что должны завести уголовное дело. Есть порядок, есть закон, не должно быть никакого самоуправства!

После случившегося Екатерина со старшим сыном побывала не только в милиции, но также в больнице. У сына, по ее словам, ушиб и кровоподтек в области шеи. Кроме того, мама настаивает, что оба ее ребенка получили стресс.

— В деле должна разобраться милиция, — настаивает мама. — Если бездействовать, получается, сегодня каждый может выйти средь бела дня и ударить ребенка? Такого быть не должно. Виновный, на мой взгляд, должен быть привлечен к ответственности.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе минской милиции пока не удалось.

 
Теги: Минск
 
 
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Мама потерпевшего ребенка просит привлечь нападавшего к уголовной ответственности.
 
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