Клубничный вопрос, урожай в опасности, дорогое такси, женщины на фуре и толстая кошка - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Говорят, в мире скоро будет на 2 миллиарда человек больше ( а вот в Беларуси, возможно, меньше ) — и нам бы, конечно, хотелось, чтобы все они полюбили TUT.BY так же, как любим его мы с вами. Ну, а пока давайте читать наш обзор главных событий и лучших текстов вторника — а то мало ли вы что пропустили.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Президент взялся за клубнику (напомним, из-за небывалого урожая в ряде регионов Беларуси сложилась такая ситуация, что фермеры отказались сдавать клубнику по низкой цене скупщикам — некоторые предпочли просто выбросить ягоды), МАРТ и «Белкоопсоюз» отчитались: все хорошо, проблем нет . А мы тем временем вспомнили, какие еще продукты и цены на них когда-либо интересовали Лукашенко .





Натворила вообще погода в этом году, конечно, бед : на Гомельщине вон гибнет урожай, тысячи гектаров зерновых почти превратились в пыль. А как иначе: в некоторых районах области уже второй месяц нет дождей, а температура бьет один температурный рекорд за другим. Страдают аграрии, дачники, пчеловоды … Что зимой-то есть будем, друзья?..

: на Гомельщине вон гибнет урожай, тысячи гектаров зерновых почти превратились в пыль. А как иначе: в некоторых районах области уже второй месяц нет дождей, а температура бьет один температурный рекорд за другим. … Что зимой-то есть будем, друзья?.. Стало известно об очередном коррупционном задержании : за коррупционное преступление прямо в здании Миноблисполкома « взяли» главу Солигорского района (предыдущий, кстати, тоже был задержан — за взятку).

: за коррупционное преступление прямо в здании Миноблисполкома « (предыдущий, кстати, — за взятку). А как там ситуация вокруг аккумуляторного завода в Бресте ? Помните, на прошлой неделе губернатор подписал распоряжение о приостановке строительства? В компании «АйПауэр», строящей завод, говорят, что до сих пор не получили разъяснений от властей, на каком основании подписано распоряжение и в чем конкретно состоит претензия. Здесь считают , что «местная власть „заигрывает“ с гражданским обществом накануне выборов. А в результате страна может лишиться успешных инвестиционных проектов, поскольку за „кейсом“ аккумуляторного завода наблюдают все потенциальные инвесторы».

? Помните, на прошлой неделе губернатор подписал распоряжение о приостановке строительства? В компании «АйПауэр», строящей завод, говорят, что до сих пор не получили разъяснений от властей, на каком основании подписано распоряжение и в чем конкретно состоит претензия. Здесь , что «местная власть „заигрывает“ с гражданским обществом накануне выборов. А в результате страна может лишиться успешных инвестиционных проектов, поскольку за „кейсом“ аккумуляторного завода наблюдают все потенциальные инвесторы». Белорусские врачи 7 июня пересадили сердце 10-летней девочке (такой юной — впервые) — и тьфу-тьфу-тьфу, у нее все хорошо. Вчера ей исполнилось 11-ть — и мы желаем Даше долгой-долгой и счастливой жизни!





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Вот у нас очень тяжелая и в то же время светлая фотоистория о том, как дочь ухаживает за мамой с болезнью Альцгеймера. Обязательно посмотрите и почитайте . «Это самое тяжелое, что со мной происходило в жизни, иногда казалось, что я просто не выживу. Но главное не впадать в истерику… Когда появляется ребенок, он ничего не может. Альцгеймер же „упаковывает“ человека обратно — он просто расстается постепенно со своим прошлым, с умениями, навыками».





В суде в Минске начали рассматривать дело по иску общества защиты потребителей против фирмы такси. Юристы общества считают, что « тарифы на перевозку такси фирмы неправомерно завышены » — конкретно у этой фирмы на 800% превышают среднерыночные цены. Раньше там таксист, работающий на минивэне, например, закладывал в тариф прибыль в 280%! Это первый такой процесс в Беларуси , будем следить.

» — конкретно у этой фирмы на 800% превышают среднерыночные цены. Раньше там таксист, работающий на минивэне, например, закладывал в тариф прибыль в 280%! , будем следить. А помните сотрудников столичной «Бруснички», которые решили проучить воришек товара по-своему — избили и выгнали на улицу голыми? Вчера суд вынес им приговор (в итоге судили только за хулиганство) — и достаточно жесткий .

по-своему — избили и выгнали на улицу голыми? Вчера суд вынес им приговор (в итоге судили только за хулиганство) — . Кстати, мы узнали, что в Минске откроют большой рынок с фермерскими продуктами и фудкортом . «С одной стороны, спрос на экопродукты в Минске сегодня превышает предложение, а, с другой стороны, предложение в регионах значительно превышает спрос. Значит, в Минске на сегодня не хватает мест, где фермеры могут и летом, и зимой продавать экопродукты», — говорят организаторы. Ну, а мы расскажем, где и когда это все появится .

. «С одной стороны, спрос на экопродукты в Минске сегодня превышает предложение, а, с другой стороны, предложение в регионах значительно превышает спрос. Значит, в Минске на сегодня не хватает мест, где фермеры могут и летом, и зимой продавать экопродукты», — говорят организаторы. . А вот фермер под Гродно столкнулся с неожиданной проблемой (он, правда, продуктов питания не производит, а хочет работать в сфере агротуризма). «Ага, сейчас!», — подумали, видимо, местные власти — и мурыжат его уже несколько лет. В чем там вопросы — давайте расскажем .

под Гродно столкнулся с неожиданной проблемой (он, правда, продуктов питания не производит, а хочет работать в сфере агротуризма). «Ага, сейчас!», — подумали, видимо, местные власти — и мурыжат его уже несколько лет. . Конфликт на детской площадке в Каменной Горке закончился заявлением в милицию : уже не в первый раз нам приходится писать о том, как папа, вроде как «защищая» своего ребенка, бьет другого. Мама 10-летнего пострадавшего Артема (признаемся — мы тоже) считает это недопустимым: «Как может взрослый человек бить ребенка? Почему он как родитель не пришел ко мне? Я готова разбираться и отвечать. Но никто не имеет права подходить к моему ребенку и бить его».

: уже не в первый раз нам приходится писать о том, как папа, вроде как «защищая» своего ребенка, бьет другого. Мама 10-летнего пострадавшего Артема (признаемся — мы тоже) считает это недопустимым: «Как может взрослый человек бить ребенка? Почему он как родитель не пришел ко мне? Я готова разбираться и отвечать. Но никто не имеет права подходить к моему ребенку и бить его». Вот вам репортаж о том, как крупная фирма перевозчик проводила кастинг женщин, желающих стать дальнобойщицами . И сразу предупреждала: не думайте, что эта работа — это киношная романтика. «Вам придется столкнуться с многочасовыми очередями на границе, порой отсутствием нормальных бытовых условий, придется работать под дождем, солнцем, при перепадах температур. Есть риск встретить на дорогах бандитов, вы не сможете долгое время общаться со своими близкими». «Ну, не всем же дома котлеты жарить!» — парировали претендентки.





Ой, а видели толстую кошку , которая притворяется мертвой, чтобы не тренироваться? Кого-то она мне напоминает, ага ( это очень смешно !). Многие пользователи соцсетей, судя по их реакции, понимают кошечку, а некоторые даже видят в ее поведении себя: «Мое тотемное животное… Так я чувствую себя сегодня», «Это кошачья версия меня».

, которая притворяется мертвой, чтобы не тренироваться? Кого-то она мне напоминает, ага ( !). Многие пользователи соцсетей, судя по их реакции, понимают кошечку, а некоторые даже видят в ее поведении себя: «Мое тотемное животное… Так я чувствую себя сегодня», «Это кошачья версия меня». Ладно, не тренируйтесь — но хотя бы не увлекайтесь алкоголем . Мы тут поговорили с психиатром-наркологом — о работе и мифах про спиртное, и поняли, что никакие «легкие» напитки и никакие ухищрения не помогут: надежный способ нормально себя чувствовать лишь один — не пить .

. Мы тут поговорили с психиатром-наркологом — о работе и мифах про спиртное, и поняли, что никакие «легкие» напитки и никакие ухищрения не помогут: . Кстати, сегодня бывшие школьники сдают ЦТ по биологии — и вот вам интересный тест по человеческому организму (и не только) на уровне знаний, полученные на уроках. Рискнете пройти ?

О СПОРТЕ

Поговорили с нынешним тренером Виктории Азаренко Вимом Фиссеттом — этап ее карьеры до родов, когда она работала с этим бельгийцем, был для нее одним из самых успешных. В конце 2018 года Азаренко вернулась к сотрудничеству с Фиссеттом и с тех пор одержала три победы над игроками из топ-10, а в планах у Вики — снова стать первой ракеткой мира. В чем же уникальность этого тандема ?





В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка первого квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов — и борисовскому БАТЭ выпал самый сложный из всех возможных соперников . Та-а-а-ак, что по этому поводу думает тренер ? Ну, а мы уверены: нужно будет очень болеть за наших!

— и борисовскому БАТЭ . Та-а-а-ак, что по этому поводу ? Ну, а мы уверены: нужно будет очень болеть за наших! А вы же знаете, что вчера задержали бывшего президента ФИФА Мишеля Платини ? Там вроде речь идет о подозрении в коррупции, связанной с ЧМ 2020 в Катаре.

Все новости вторника, 18 июня

Кстати! Сегодня у нас два важных онлайна, не пропустите. Вначале в прямом эфире появится очередная « Экономика на пальцах ». Вы же знаете, что вчера фейсбук представил собственную криптовалюту под названием Libra, запуск которой запланирован на 2020 год? Зачем технологический монстр Цукерберга фактически придумал деньги? Грядет страшная эра тоталитарного надзора корпорации, которая сможет тягаться с государствами и не подчиняться им? Разберемся с Сергеем Чалым и Ольгой Лойко, подключайтесь в 14.00. Потом, в 17.30 на TUT.BY начнется конференция «Боли в спине» — и вы при необходимости узнаете все о том, как стать здоровым. Присылайте предварительно вопросы на электронную почту info@24health.by и оставляйте на форуме под этой статьей .

Хорошего дня!

Ваша редакция

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