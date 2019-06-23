Сто баллов на ЦТ по белорусскому языку в этом году набрали вдвое больше абитуриентов - РИКЗ

Источник материала: БелТА

Фото из архива

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году число абитуриентов, получивших на ЦТ по белорусскому языку сто баллов, по сравнению с прошлым годом удвоилось, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

В 2018 году на сто баллов тестирование по белорусскому языку написал 21 человек, а в нынешнем - 42 . В 2017 году наилучший результат на этом экзамене был у 35 абитуриентов, рассказал Юрий Миксюк.

По словам директора РИКЗ, это говорит о том, что тестирование стабильно и сбалансировано - в нем достаточно и легких задач, и сложных. "Тест позволяет измерить уровень знаний как не очень хорошо подготовленных, так и сильных абитуриентов", - добавил Юрий Миксюк.

Централизованное тестирование в Беларуси стартовало 11 июня с ЦТ по белорусскому языку. Всего на ЦТ зарегистрировались 76 тыс. 888 человек. Они будут сдавать 258,3 тыс. тестов по учебным предметам. Следующее ЦТ - по физике - пройдет 25 июня.-0-