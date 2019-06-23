﻿ Сто баллов на ЦТ по белорусскому языку в этом году набрали вдвое больше абитуриентов - РИКЗ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сто баллов на ЦТ по белорусскому языку в этом году набрали вдвое больше абитуриентов - РИКЗ

24.06.2019 10:47 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Сто баллов на ЦТ по белорусскому языку в этом году набрали вдвое больше абитуриентов - РИКЗ
Фото из архива

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году число абитуриентов, получивших на ЦТ по белорусскому языку сто баллов, по сравнению с прошлым годом удвоилось, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

В 2018 году на сто баллов тестирование по белорусскому языку написал 21 человек, а в нынешнем - 42. В 2017 году наилучший результат на этом экзамене был у 35 абитуриентов, рассказал Юрий Миксюк.

По словам директора РИКЗ, это говорит о том, что тестирование стабильно и сбалансировано - в нем достаточно и легких задач, и сложных. "Тест позволяет измерить уровень знаний как не очень хорошо подготовленных, так и сильных абитуриентов", - добавил Юрий Миксюк.

Централизованное тестирование в Беларуси стартовало 11 июня с ЦТ по белорусскому языку. Всего на ЦТ зарегистрировались 76 тыс. 888 человек. Они будут сдавать 258,3 тыс. тестов по учебным предметам. Следующее ЦТ - по физике - пройдет 25 июня.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году число абитуриентов, получивших на ЦТ по белорусскому языку сто баллов, по сравнению с прошлым годом удвоилось, сообщил...
 
Новости дня
Новости общества
 
Цветочный рай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика