«Мало таких стран». Как отдыхают на Припяти, зачем ездят в сафари-парк и какую рыбу там ловят

Источник материала: Tut.by

— Под нами 12 метров воды! — говорит Андрей Лецко, главный охотовед Национального парка «Припятский». Мы на реке Припять, наш гид искусно управляет моторной лодкой и на скорости успевает разглядеть птиц и сказать нам, кого только что увидели.

— Вон черный аист полетел! — говорит он. — А вон зимородок!



Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

Его способность различить птиц поражает. Оказывается, зимородок — это очень маленькая птичка лазурного цвета, которую охотовед заприметил среди веток деревьев и травы на берегу реки. Таким туристам, как мы, без подсказки ее не разглядеть.

Перед глазами песочный берег реки, на нем растут сосны, а пару минут назад в пойменном озере, а это старое русло Припяти, мы увидели огромную плантацию водяных лилий. Это цветок из Красной книги с гибким и длинным корнем и нежным ароматом.



Андрей Лецко, главный охотовед Национального парка «Припятский»

Припять в этом году сильно разлилась, сейчас уровень воды на 1,5 метра выше обычного. Такого не было давно, потому что река разливается весной, а не летом. Андрей Лецко объясняет, что в Украине, где также течет Припять, прорвало дамбу, поэтому и возник разлив сейчас. Каждый день вода на один сантиметр отступает, и уже через две недели уровень воды должен стать обычным.

Очень часто белорусы отдыхают где угодно, но только не дома. Тем временем за последние годы в Беларуси появилось много достойных туристических объектов, все больше людей стараются открыть туристам нашу историю и показать самые красивые уголки страны. Мы решили за несколько недель объехать известные белорусские курорты и посмотреть, чем они сегодня могут привлечь туристов. В проекте «Отпуск на родине» мы уже писали о Нарочи , Голубых озерах , Браславском крае , болоте Ельня и Налибокской пуще в 90 километрах от Минска.

Кто водится в нацпарке и зачем сюда приезжают орнитологи из Бельгии и Норвегии

Центром нацпарка «Припятский» считается агрогородок Лясковичи в Петриковском районе. От Минска на машине — это чуть более 250 километров. Агрогородок небольшой, в 2004 году здесь было около 700 жителей, но местные говорят, что сейчас их около 800. Каждый год приезжают молодые специалисты после окончания вузов, многие остаются здесь жить.



Агрогородок Лясковичи в Петриковском районе

Первое впечатление, когда въезжаешь в агрогородок, — это образцово-показательная деревня, где все есть. Чистые улицы, одинаково красивые заборы, просто идеальная набережная Припяти с беседками, где к тому же сейчас ведут реконструкцию, гостиница с бассейном и ресторан с домашней кухней, где подают дичь.

В центре агрогородка находится офис нацпарка, а рядом — музей природы. Он открылся в 2012 году, но до сих пор выглядит, как новый: настолько все аккуратно. На открытие приезжал Александр Лукашенко. Местные жители рассказывают, что он любит здесь отдыхать, ловить рыбу.

— Наш президент большого сома поймал лично! Не только Путин ловит рыбку, а Александр Григорьевич еще раньше начал этим заниматься (президент рассказывал, что поймал здесь сома весом 57 килограмм — Прим. Ред.), — говорит экскурсовод Нина Ермолич, рассказывая о том, какая рыба водится в Припяти.



Экскурсовод Нина Ермолич

В музее природы в Лясковичах шесть залов. В зале археологии выставлена коллекция артефактов, найденных на самых древних поселениях на территория нацпарка. Это Снядин, Мордвин, Белень. Первые люди здесь заселились 20 тысяч лет назад, а славяне пришли в V веке. Затем образовалось Туровское княжество.

— Припять называют Амазонкой Европы, потому что она разливалась на 25−30 километров, а уровень воды поднимался до четырех метров! — говорит экскурсовод.



Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

На территории нацпарка гнездится 256 видов птиц. Сюда каждый год приезжают орнитологи и фотоохотники со всего мира. Очень много их из Бельгии и Норвегии.

Особенно радует разнообразием птиц Туровский луг в Турове, это в чуть более 50 километрах от Ляскович. Он находится в центре города, окружен со всех сторон водой, подъехать к нему можно только на лодке.

Большую часть, а это 42% территории нацпарка, составляют верховые болота.

— В нацпарке очень много животных. Около 1000 особей благородного оленя, много волков. С 1987 года у нас есть зубры, много бобров, сейчас увеличивается поголовье дикого кабана. Поднимите голову вверх — и вы увидите композицию, как ястреб-перепелятник поймал сойку. Соек в народе называют пересмешницами, потому что они подбирают голоса тех, у кого украли пищу. Украли у поросенка — визжат, у теленка — мычат, и звук топора, и голос человека, и даже звук автомобильной сирен могут изобразить.



В сафари-парке

В нацпарке много американских норок и они, к сожалению, вытесняют европейских и горностая. Американскую норку завезли в 1933 году в европейскую часть Советского союза и продолжали завозить до 70-х годов. Она более агрессивная, чем европейская, может находиться под водой до трех минут.

Рыбная ловля здесь — самое популярное занятие у туристов.

— 45 видов рыбы водится в Припяти и ее притоках. Например, здесь есть судак, его еще называют речным лососем. И то, что он у нас водится, — показатель чистоты водоема. В мясе судака — двадцать видов аминокислот. В Припяти можно поймать щуку и линя, а про сома уже ходят легенды. Самый крупный пойманный сом в истории нацпарка был до пяти метров в длину и весил до 400 килограмм.



Вид на Туровский луг в Турове

В музее большая этнографическая экспозиция, по нашим субъективным оценкам, это одна из лучших экспозиций в стране. Здесь показаны жизнь и быт полешуков. Как они жили и в чем женились, как занимались рыболовском, бортничеством, земледелием, охотой, кузнецким делом.

— Если девушка выходила замуж невинной, то в веночке на голове у нее были веточки руты, а если сирота — то веточка мяты. У парня, который женился, пояс был завязан на левой стороне, а если он уже женат, то он посередине. Это значит, что он уже скреплен узами брака.

«У нас очень позитивные впечатления. Мало таких стран, как ваша»

В центре Лясковичей есть гостиница нацпарка «Над Припятью». Проживание в одноместном стандартном номере без завтрака обойдется в 38 рублей 80 копеек в сутки. В номере есть телевизор, WI-FI, душевая кабина, фен, чайник, кондиционер.



Лясковичи

Многие районные и областные отели уступают по комфортурасположенному в сельской местности. Единственное, чего не хватало в номере, — холодильника.

Рядом с отелем есть ресторан с одноименным названием. Полноценный завтрак там обойдется примерно в десять рублей. За эти деньги можно съесть яичницу, сырники со сметаной, салат и выпить натуральный кофе. Некоторые блюда приходится ждать, но надо делать сделать скидку на то, что их готовят с нуля.

На парковке около гостиницы встречаем поляков на автодоме. Это Эльжбета и Дарек Ендрусики, они приехали с дочерью из небольшого города недалеко от Катовице. В Беларуси они впервые, но десять лет назад здесь побывала их дочь. В целом о стране они знали мало, поэтому и решили попытаться за три недели узнать больше.



Дарек Ендрусик из Польши

По Беларуси у них целый большой тур. Без проблем въехать в страну на автодоме им помогли II Европейские игры: если есть билеты, то не нужно было открывать визу и ехать в Варшаву, тем более на этот период отменили плату для иностранцев за дороги, если они едут на авто весом до 3,5 тонн.

Первым делом поляки решили изучить юг Беларуси. Уже были в Бресте, сейчас ночуют в Лясковичах, а дальше держат путь в Полесский радиационно-экологический заповедник. Эльжбета вспоминает: когда взорвалась ЧАЭС, они все в Польше принимали йод. И интерес к атомной электростанции и трагедии был всегда. В этом году она нашла информацию в интернете, что попасть в радиационный заповедник можно и со стороны Беларуси. С украинской стороны там они еще не были.

Они связались с заповедником по электронной почте, оговорили все моменты, попросили провести для них познавательную экскурсию. По их словам, за все должны заплатить около 160 долларов.



Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

— Юг Беларуси — неизвестный район. И мы хотим познать Беларусь с неизвестной стороны, а затем увидеть ваши известные места, — говорят поляки.

За три недели они также планируют побывать в Минске, Витебске, Мирском и Несвижском замках, Дудутках, заехать на съезд караванеров на озеро Селява, посетить с экскурсией БЕЛАЗ и посмотреть на парад в Минске 3 июля.

— У нас очень позитивные впечатления. Мало таких стран, как ваша. Первое ощущение, которое возникло, что у вас очень спокойно, гостеприимные люди. Все старались нам помочь, поделиться информацией.

Единственное, поляки не смогли найти в интернете информацию о кемперах на юге Беларуси, чтобы можно было подключить их автодом к электричеству и опорожнить туалет. А такая возможность в нацпраке есть — в туристическом комплексе «Дорошевичи» всего в нескольких километрах от Ляскович.

Так как нацпарк расположен в той же Гомельской области, где и Полесский радиационно-экологический заповедник, туристов интересует и безопасность продуктов. Марта Пашук, исполняющая обязанности начальника научного отдела Национального парка «Припятский», говорит, что все, что здесь производят — абсолютно безопасно, особенно рыба.





— Рыба — идеально чистая. И несмотря на то, что мы находимся относительно близко от территории Украины, у нас чисто. Есть всего несколько лесных кварталов на юге нацпарка, где нужен периодический радиационный контроль над продукцией.

Это значит, что нужно проверить ягоды или грибы, которые собрал в том лесу. Но это еще не значит, что там будут какие-либо превышения.

Где остановиться и за сколько

В Национальный парк «Припятский» туристы едут, чтобы полюбоваться природой.

Анастасия Анищенок, начальник отдела туризма и экологического просвещения нацпарка, рассказывает, что весной, когда разливается Припять, сюда съезжаются орнитологи и фотоохотники из Болгарии, Германии, Польши.



Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

Летом туристы часто приезжают на уикенды. Останавливаются в гостинице или палатках в парке Славинском, где есть беседки, куда подвозят дрова. Стоянка там стоит десять рублей с человека в сутки. Из развлечений — музеи природы, катания на теплоходе или моторной лодке, сафари-парк и экологические тропы «Царь-сосна» и «Царь-дуб». Такие экскурсии для группы до 25 человек обойдутся в 35 рублей.

От Ляскович до легендарного Турова — около 50 километров. И отдыхая в нацпарке, стоит обязательно туда заехать. Город ухожен, здесь есть набережная и выход к Припяти, на горе — музей, где старое замчище. По городу стоят несколько памятников в виде крестов, а на местном Борисоглебском кладбище — каменный крест, который растет. Каждый день сюда едут толпы поломников.



Памятник Кириллу Туровскому в Турове

Если кто-то любит активный отдых, то в гостинице в Лясковичах можно арендовать велосипед. Сутки аренды будут стоить 12 рублей 10 копеек.

Из Дорошевичей или Лясковичей можно арендовать экскурсию на теплоходе или моторной лодке по Припяти. Например, один час такой экскурсии в сопровождении егеря обойдется почти в 50 рублей.

Самые известные места, где могут остановиться туристы, тоже принадлежат нацпарку. Помимо гостиницы в Лясковичах, в Дорошевичах есть свой туристический комплекс. Здесь люди живут вдали от шумного города. Через весь комлекс проходит тропа здоровья из деревянных настилов. Вокруг нее — сосновые деревья и открывается вид на реку Припять.





В комплексе «Дорошевичи» есть несколько вариантов размещения. Например, в одном из коттеджей двухкомнатный номер люкс обойдется в 209 рубелй в сутки с трехразовым питанием. Питание в день стоит 50 рублей.

Место в стандартном номере на двоих, где две кровати, с тем же трехразовым питанием обойдется в 98 рублей 70 копеек.

В другом коттедже есть двухкомнатные полулюксы. Там размещение двоих с трехразовым питанием будет стоить 207 рублей 90 копеек.



Туристический комплекс «Дорошевичи»



































































На территории комплекса есть кемпинг и комнаты для проживания по типу хостела. Например, место в трехместном номере здесь обойдется с трехразовым питанием в 77 рублей 90 копеек.

Рядом с комплексом есть пляж. Правда, сейчас купаться в Припяти нельзя. Из-за подъема уровня воды, с полей принесло кишечную палочку. Примерно через две недели запрет могут снять.

Еще один туробъект нацпарка находится всамих Лясковичах — это база «Сосны». Горничная туробъекта Анна Кулагина говорит, что название у базы говорящее: здесь вокруг сосны, поют птицы и те, кто хочет спокойной обстановки, едут именно сюда.

— Охотники к нам преизжают, семьи, — описывает она портрет туриста.



Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

В комплексе шесть номеров, в каждом — по две кровати. Одно место стоит 38 рублей в сутки. Готовить себе еду можно на общей кухне, питание также можно заказать — здесь есть повар. Интересный момент, что в двухместный номер, если человек хочет разместиться один, чужака не подселят. Для многих туристов такой аспект очень важен.

Остановиться в уникальном отеле на воде стоит 50 рублей с человека

Гомельская область граничит с Брестской. Примерно в 80 километрах от Лясковичей, в Ольшанах Столинского района Брестской области, есть необычный отель на острове. Добраться до него можно только на лодке. Обычно сотрудники отеля туристов забирают от берега. Дорога по воде занимает около десяти минут.



Туристический комплекс «Припятский Стан»

Комплекс на воде называется «Припятский Стан». Совсем недавно они появились на booking.com., хотя работают третий год.

Евгений Кулеш, заместитель управляющего комплекса, рассказывает, что отель здесь построил бизнесмен из Столинского района. Это его малая родина. Да и место символическое.

— Остров называется Курень. Когда-то здесь жил пан, который выращивал рыбу и продавал на Польшу. Местные у него работали и рассказывали, что пан был справедливый: если человек копает яму большой лопатой, то оплата — три злотых, если маленькой, то два злотых.



Туристов в комплекс доставляют на моторных лодках.

Евгений отмечает, что сейчас у них очень много гостей из Минска и областных городов, часто приезжают из Евросоюза и Америки.

В комплексе два варианта номеров. В стандартном две кровати, одно место стоит 50 рублей в сутки с завтраком. В люксе две комнаты, и здесь можно разместить троих человек. Сам номер обойдется в 150 рублей.

На территории комплекса есть бильярд, баня, небольшой бассейн, куда воду запускают из Припяти. Именно поэтому его наполняют и сливают каждый день. Часто сюда приезжают рыбаки, они едут со своими моторными лодками, которые паркуют прямо у отеля.



На территории комплекса «Припятский Стан»











































Из-за разлива Припяти сейчас очищают землю под воллейбольную площадку. Когда вода сходит, по чуть-чуть моют территорию, рыхлят песок, а затем засеят травой.

Пока мы беседуем, к нам подбегает черная собака по имени Винни. Он прибился к отелю, когда его еще строили. А сейчас часто сидит в моторной лодке — ездит вместе с сотрудниками отеля.

— У нас украли лодочный мотор, а он услышал, как лодка едет, и стал хвостом вилять. Звук мотора был знакомый. Мы прислушались и попросили человека подъехать. Так и нашли свой мотор. Кто-то его украл, а потом продал.





На набережной из деревянного настила летом ставят шезлонги, и здесь можно загорать. Часто в отель выпить кофе приезжают на своих лодках жители Ольшан.

На территории комплекса стоит ловушка для комаров, но, кажется, даже это не помогает.

— Вот жизнь прекрасная, так хорошо — и комары! Ну никак не катит, — вдруг говорит Евгений на мое замечание, что даже днем насекомые кусают. — В этом году их ничто не берет. Такие дикие, такие дикие, так нападают, так нападают… Просто капец. Реально в те годы — гудит-гудит и улетит, а в этом — нападает.

За комплексом есть пасека. Туристы очень любят местный мед, в сезон его здесь и распродают.





— А еще около пасеки — но сейчас туда не пройдешь — есть обложенный камышом шалаш, он как юрта. В таких в старину жили на Припяти. Там и сейчас можно жить и даже жечь внутри костер.

Что можно увидеть в сафари-парке

В двух километрах от Лясковичей есть сафари-парк. Туристов по нему возят на специальный паровозиках, одним здесь гулять небезопасно. В парке водится дикий кабан.





— В рейтинге опасности дикий кабан считается даже более опасным, чем акула. И в схватке с тигром победу одержит дикий кабан. И если он гуляет по лесу с поросятами, а навстречу идет человек, то может напасть, — рассказывает Марта Пашук, исполняющая обязанности начальника научного отдела Национального парка «Припятский».

В сафари-парке помимо кабанов, можно увидеть оленей, косуль, ланей, лосей, змей и редких птиц. Здесь водится самая быстрая птица в мире — сапсан. Она может разгонятся до 320 километров в час.

— Медведей у нас нет. Последняя медведица погибла в 70-е годы, когда полезла за медом. И если сейчас в нацпарк завести медведя, то может нарушиться природное равновесиее. Когда медведь здесь исчез, жизнь в природе перестроилась. И если он снова появится, потребуется время, чтобы система жизни изменилась.



Кудесник Дмитрий Корецкий

В сафари-парке повилось несколько тематических площадок. Одна из них находится на старом городище. Там туристов встречает кудесник, в нашем случае — это Дмитрий Корецкий. Он предлагает пройти один из славянских обычаев. На городище стоят деревянные фигуры богов. Нужно взять ленточку, загадать желание и завязать на живую веточку сосны. И судя по количеству ленточек, гостям очень нравится такая традиция.



Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

В парке есть усадьба Деда Мороза, но дедушка принимает туристов только в сезон. Еще обустроена детская площадка, где конкурсы с гостями разыгрывают Баба Яга и ее подружка Кикимора.

Экскурсия по парку с посещением всех площадок стоит взрослым восемь рублей, детям — шесть рублей.