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Выставка о белорусских деньгах откроется в Минске 28 июня

27.06.2019 11:52 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция "Деньги нашего времени: жизнь без лишних нулей" откроется 28 июня в Музее современной белорусской государственности, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Экспозиция посвящена 25-летию белорусского рубля и годовщине деноминации 2016 года.

Выставка организована Музеем современной белорусской государственности совместно с Национальным банком. Материалы, представленные на временной экспозиции, отражают хронологию становления наличного денежного обращения в Беларуси на современном этапе после проведения деноминации 2016 года.

На выставке покажут оригиналы предметов, которые иллюстрируют процесс разработки действующего банкнотного ряда и создания монет. Это утвержденные эскизы действующего банкнотного ряда, водяные знаки, неразрезанные банкнотные листы, образцы модифицированных банкнот, комплекты заготовок для монет Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция "Деньги нашего времени: жизнь без лишних нулей" откроется 28 июня в Музее современной белорусской государственности, сообщили...
 
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