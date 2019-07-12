В Хойниках уборщица украла копилку-бочонок. В ней было около 400 рублей

Источник материала: Tut.by

12 июля в милицию в Хойниках обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестный похитил копилку из сумки, которая висела в подсобном помещении магазина, где она работает. Об этом сообщает пресс-служба УВД Гомельского района.

Женщина рассказала, что последние годы бросала в копилку в виде бочонка двухрублевые монета. Когда она в очередной раз решила пополнить кубышку, она обнаружила, что его нет.

Сотрудники милиции заподозрили в краже временную уборщицу. 9 июля ее попросили убрать в подсобке. Там женщина увидела сумку и вспомнила, что знакомая бросает туда монеты. Уборщица заглянула в сумку и увидела глиняный бочонок. Переложив его в свой рюкзак, она закончила прибираться и ушла.

«Звонок владелицы копилки с вопросом о ее пропаже заставил подозреваемую заволноваться. Она взяла бочонок, вышла на улицу, разбила и спрятала черепки под скошенной травой возле мусорных баков. Собрала все монеты, часть обменяла на бумажные купюры в ближайшем магазине и купила продукты. Около 100 рублей оставила себе», — рассказали в милиции.

Вначале женщина все отрицала, но позже призналась. Она показала, где лежат черепки, выдала часть похищенной суммы и рассказала, что копилка была тяжелой. Потерпевшая говорит о том, что внутри находилось 400 белорусских рублей.

По факту совершения кражи возбуждено уголовное дело. У подозреваемой взято письменное обязательство о явке.