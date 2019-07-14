Шумные праздники в агроусадьбе под Борисовом нарушают покой соседей

Источник материала: Единство

Банкеты, оглушительная музыка и громкий смех, по словам дачницы, позвонившей 13 июля на «прямую линию» облисполкома, превышают допустимый уровень шума.

– Наш домик соседствует с агроусадьбой. Гостей там развлекают с размахом. Особенно шумно во время свадеб. У меня есть маленький ребенок. Отдохнуть, выспаться полноценно невозможно из-за шума. Даже нельзя нормально посмотреть любимые телепередачи — их заглушает музыка с улицы. Не единожды пыталась мирным путем урегулировать ситуацию с владельцами усадьбы. Поначалу было понимание, но потом все вновь стало повторяться. На претензии мне отвечали в некорректной форме. Два раза пришлось вызывать милицию, – рассказывает дачница Наталья Соколова.

Заместитель председателя Миноблисполкома Сергей Невмержицкий, который проводил «прямую линию», поинтересовался, обращалась ли заявительница в Борисовский райисполком. Наталья Геннадьевна ответила, что жалобу туда пока не направляла. Зампред пообещал дать поручение местной вертикали власти по этому факту:

– Ситуация будет урегулирована в соответствии с существующими правилами проживания граждан в населенных пунктах. Должны быть жесткие нормы в вопросе соблюдения тишины. Неправильно, когда о громких соседях приходится сигнализировать.