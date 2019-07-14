ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шумные праздники в агроусадьбе под Борисовом нарушают покой соседей

15.07.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Банкеты, оглушительная музыка и громкий смех, по словам дачницы, позвонившей 13 июля на «прямую линию» облисполкома, превышают допустимый уровень шума. 

– Наш домик соседствует с агроусадьбой. Гостей там развлекают с размахом. Особенно шумно во время свадеб. У меня есть маленький ребенок. Отдохнуть, выспаться полноценно невозможно из-за шума. Даже нельзя нормально посмотреть любимые телепередачи — их заглушает музыка с улицы. Не единожды пыталась мирным путем урегулировать ситуацию с владельцами усадьбы. Поначалу было понимание, но потом все вновь стало повторяться. На претензии мне отвечали в некорректной форме. Два раза пришлось вызывать милицию, – рассказывает дачница Наталья Соколова.

Заместитель председателя Миноблисполкома Сергей Невмержицкий, который проводил «прямую линию», поинтересовался, обращалась ли заявительница в Борисовский райисполком. Наталья Геннадьевна ответила, что жалобу туда пока не направляла. Зампред пообещал дать поручение местной вертикали власти по этому факту:

– Ситуация будет урегулирована в соответствии с существующими правилами проживания граждан в населенных пунктах. Должны быть жесткие нормы в вопросе соблюдения тишины. Неправильно, когда о громких соседях приходится сигнализировать.

www.mlyn.by

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Веселье бьет ключом, особенно на выходных, в агроусадьбе в деревне Забашевка Борисовского района.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте на четыре дня отключают горячую воду. Кому не повезло?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика