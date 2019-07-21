В минском аквапарке тонул 4-летний мальчик

Источник материала: Tut.by

В минском аквапарке едва не утонул 4-летний мальчик. Мама не заметила, как он перешел из детского бассейна во взрослый. Об этом сообщает Следственный комитет.

21 июля мальчик вместе с мамой приехали из Могилева в столичный аквапарк. Около 12 часов один из спасателей заметил, что ребенок тонет. Сотрудник нырнул и достал его из воды. Мальчику на месте оказали медицинскую помощь, после чего он был госпитализирован.



Изображение: sk.gov.by



Изображение: sk.gov.by

Следователи установили, что ребенок без спасательного жилета был в бассейне на глубине, на которой ему находиться запрещено. Незадолго до случившегося мальчик с мамой находились в детской аквазоне, откуда незаметно для нее ребенок перешел во взрослый бассейн.

Следователи провели осмотры, изъяли пробы воды, опросили работников аквапарка, медицинских работников, изучили видеозаписи камер наблюдения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ.

По этому факту Центральный (г. Минска) районный отдел Следственного комитета проводит проверку.