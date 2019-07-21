﻿ В минском аквапарке тонул 4-летний мальчик. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В минском аквапарке тонул 4-летний мальчик

21.07.2019 18:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В минском аквапарке едва не утонул 4-летний мальчик. Мама не заметила, как он перешел из детского бассейна во взрослый. Об этом сообщает Следственный комитет.

21 июля мальчик вместе с мамой приехали из Могилева в столичный аквапарк. Около 12 часов один из спасателей заметил, что ребенок тонет. Сотрудник нырнул и достал его из воды. Мальчику на месте оказали медицинскую помощь, после чего он был госпитализирован.


Изображение: sk.gov.by

Изображение: sk.gov.by

Следователи установили, что ребенок без спасательного жилета был в бассейне на глубине, на которой ему находиться запрещено. Незадолго до случившегося мальчик с мамой находились в детской аквазоне, откуда незаметно для нее ребенок перешел во взрослый бассейн.

Следователи провели осмотры, изъяли пробы воды, опросили работников аквапарка, медицинских работников, изучили видеозаписи камер наблюдения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ.

По этому факту Центральный (г. Минска) районный отдел Следственного комитета проводит проверку.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мама не заметила, как он перешел из детского бассейна во взрослый.
 
Новости дня
Новости общества
 
Грозы, ливни, шквалистый ветер. На понедельник объявили оранжевый уровень опасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • парка мужская зимняя длинная вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика